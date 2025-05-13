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Fransa’dan Rusya’ya yaptırım tehdidi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.05.2025 23:30
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Fransa’dan Rusya’ya yaptırım tehdidi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna ile ateşkesi kabul etmemesi halinde Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu. Macron, 'Niyetimiz önümüzdeki günlerde Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamak. Bu konuda koordinasyon içindeyiz' dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna arasında gündemde olan ateşkese dair açıklamalarda bulundu.

Macron, Ukrayna ile ateşkesi kabul etmemesi halinde Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacaklarını açıklayarak, "Niyetimiz önümüzdeki günlerde Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamak. Bu konuda koordinasyon içindeyiz" dedi.


Macron, yaptırımların hedefinde Rusya'nın finansal hizmetleri ile petrol ve doğal gaz sanayisi olduğunu belirtti. Öte yandan Rusya ve Ukrayna'nın 15 Mayıs'ta İstanbul'da bir araya gelmesi bekleniyor.

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Fransa’dan Rusya’ya yaptırım tehdidi Fransa’dan Rusya’ya yaptırım tehdidi Fransa’dan Rusya’ya yaptırım tehdidi

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