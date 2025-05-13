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Gazze'de can kaybı 52 bin 908'e yükseldi: İsrail katliamlarını sürdürüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 13.05.2025 13:55
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Gazze’de can kaybı 52 bin 908’e yükseldi: İsrail katliamlarını sürdürüyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 908’e yükseldi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 46 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 73 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 46 artarak, 52 bin 908'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 46 ölü ve 73 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 780 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 7 bin 680 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 52 bin 908'e, yaralıların sayısının da 119 bin 721'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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Gazze’de can kaybı 52 bin 908’e yükseldi: İsrail katliamlarını sürdürüyor Gazze’de can kaybı 52 bin 908’e yükseldi: İsrail katliamlarını sürdürüyor Gazze’de can kaybı 52 bin 908’e yükseldi: İsrail katliamlarını sürdürüyor
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