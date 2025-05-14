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Ürdün'de çöle füze düştü: Kaynağı araştırılıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 14.05.2025 04:28
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Ürdün’de çöle füze düştü: Kaynağı araştırılıyor

Ürdün ordusu, ülkenin güneyinde yer alan Maan ilindeki çöle, kaynağı henüz belirlenemeyen bir füzenin düştüğünü bildirdi.

Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ismi açıklanmayan bir askeri kaynak, akşam saatlerinde ülkenin güneyindeki Maan iline bir füze düştüğünü belirtti.

Çöle düşen füzenin nereden geldiğinin bilinmediğini aktaran kaynak, olayda can kaybının veya hasarın olmadığını ifade etti.

Güvenlik güçlerinin, füzenin düştüğü yerin çevresinde güvenlik önlemleri aldığını belirten kaynak, füzenin nereden geldiğini öğrenmek ve olayın nasıl gerçekleştiğini anlamak amacıyla soruşturma başlatıldığını söyledi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, dün sosyal medya platformu Telegram'dan yaptığı açıklamada, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı hipersonik füzeyle hedef aldıklarını duyurmuştu.

Husi silahlı kuvvetlerine bağlı füze birliklerinin, Ben Gurion Havalimanı'na hipersonik balistik füzeyle nitelikli "askeri operasyon" düzenlediğini kaydeden Seri, füzenin hedefini başarıyla vurduğunu ifade etmişti.

İsrail ordusu ise Yemen'den atılan bir füzenin engellendiğini duyurmuştu.

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Ürdün’de çöle füze düştü: Kaynağı araştırılıyor Ürdün’de çöle füze düştü: Kaynağı araştırılıyor Ürdün’de çöle füze düştü: Kaynağı araştırılıyor
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