Trump’tan Çin açılımı! “Yeniden başlıyoruz!”

ABD ile Çin'in tarifeleri geçici olarak düşürme konusuna ilişin Cenevre'de yapılan görüşmeler sonrası ABD Başkanı Tramp, Beyaz Saray'da basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Trump, Çin ile tam bir "yeniden başlangıç" sağladıklarını ifade ederek tüm parasal olmayan engelleri askıya alacağını ve kaldırılacağını açıkladı.

"İLİŞKİMİZ ÇOK İYİ"

Trump, her iki tarafın da 2 Nisan'dan sonra uygulanan tarifeleri 90 gün boyunca düşürülmesi konusunda anlaştığını söyledi. Söz konusu anlaşmanın otomobil, çelik, alüminyum gibi ürünlere uygulanan ya da ilaçlara uygulanabilecek tarifeleri kapsamadığını ifade eden Trump, "İlişkiler çok iyi. Çin'e zarar vermeye çalışmıyoruz. Çin çok kötü zarar görüyordu. Fabrikaları kapatıyorlardı, çok fazla huzursuzluk yaşıyorlardı ve bizimle bir şeyler yapabildikleri için çok mutluydular. İlişkimiz çok iyi." dedi. Trump, belki hafta sonu Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile konuşacağını kaydetti.

"ÇİN EKONOMİSİNİ AÇMAYI KABUL ETTİ"

Donald Trump, Çin'in tüm parasal olmayan engellerini askıya alacağını ve kaldıracağını belirterek, görüşmelerden çıkan en önemli sonucun Çin'in ekonomisini açmayı kabul etmesi olduğunu ifade etti.

"ÖDÜLLENDİRİLECEKLER!"

Fentanil konusunda da Çin'in bunu durdurmayı kabul ettiğini belirten Trump, "Yüz milyarlarca dolarlık tarifeleri ödemekten kurtularak ödüllendirilecekler." ifadesini kullandı.

ANLAŞMAYA VARILMASA BİLE TARİFE YÜKSELİR Mİ?

Trump, Çin ile 90 günün sonunda uzun vadeli bir anlaşmaya varılamaması halinde tarifelerin yeniden yüzde 145'e çıkıp çıkmayacağı sorusu üzerine de, "Hayır, ama önemli ölçüde yükselir." yanıtını verdi. Trump, anlaşma sağlanacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.