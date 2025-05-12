Ticaret savaşında kılıçlar kınında! ABD ve Çin uzlaştı

Dünyanın en büyük iki ekonomisi, ticaret savaşına 90 günlük mola verdi. Vergiler düştü, masaya dönüş için ilk adım atıldı.

ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi, karşılıklı gümrük vergisi indirimleriyle yumuşama sinyali verdi. Washington yönetimi, Çin'den ithal edilen ürünlere uyguladığı yüzde 145 oranındaki vergiyi yüzde 30'a çekerken; Pekin, ABD ürünlerine yönelik yüzde 125'lik vergiyi yüzde 10 seviyesine indirdi.

90 GÜN BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK

Anlaşmaya göre, bu karşılıklı indirimler yalnızca 90 gün boyunca geçerli olacak. Bu sürede taraflar, daha kapsamlı bir ticaret anlaşmasına varabilmek için müzakerelerini sürdürecek.

İki ülke ayrıca, diyaloğun kopmaması ve muhtemel anlaşmazlıkların yönetilebilmesi amacıyla kalıcı bir müzakere mekanizması kurma kararı da aldı.

Ekonomistler, bu gelişmenin küresel piyasalarda kısa vadeli bir rahatlama sağlayacağını belirtirken, gerçek çözümlerin ancak daha derin ve kalıcı anlaşmalarla mümkün olabileceğine dikkat çekiyor.

MEKANİZMA KURULACAK

Çin ve ABD arasında ticaret ve ekonomik ilişkiler konularında müzakerelerinin sürdürülmesi için mekanizma kurulacak.

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