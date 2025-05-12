Orta Doğu turu yarın başlıyor: Trump’a Katar’dan gökyüzünde servet!

Air Force One - ABD'de devlet başkanlarının kullandığı lüks araç olarak biliniyor. (Ahaber.com.tr arşivi)

Daha da dikkat çekici olan ise, Trump görevden ayrıldıktan sonra bu uçağın Trump Başkanlık Kütüphanesi Vakfı'na devredilecek olması.

Yani bu Trump'ın ardından gelecek diğer AB D başkanlarının bu uçağı kullanayacağı alamına geliyor.

TRUMP'TAN DOLAYLI DOĞRULAMA: "DEMS ARE WORLD CLASS LOSERS!"

Trump, haberleri doğrudan onaylamasa da, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda bu gelişmeyi doğrular nitelikte ifadeler kullandı. Paylaşımında "Çarpık demokratlar, Savunma Bakanlığı'na verilen ücretsiz 747 uçağından rahatsız" diyen Trump, "En yüksek fiyattan satın almamızı istiyorlar. Herkes bunu yapabilir!" sözleriyle Demokratları hedef aldı.