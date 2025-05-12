Orta Doğu turu yarın başlıyor: Trump'a Katar'dan gökyüzünde servet!
ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci kez göreve başladığından bu yana ilk kez Orta Doğu gezisine çıkıyor. Yarın Suudi Arabistan'a ziyaretiyle başlayacak gezide Katar'ın ABD Başkanı'na lüks bir hediye edeceği iddia edildi.
ABD Başkanı Donald Trump, bugün Orta Doğu gezisine resmen yarın başlayacak. İlk durağı Suudi Arabistan olan Trump, ardından Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geçecek. Bu ziyaret, sadece diplomatik gündemle sınırlı değil; aynı zamanda büyük bir hediye iddiasıyla dünya kamuoyunun dikkatini çekmiş durumda.
TRUMP'A "YENİ AİR FORCE ONE" HEDİYESİ
ABD basınında yer alan haberler, Trump yönetiminin Katar kraliyet ailesinden lüks bir Boeing 747-8 uçağı hediye olarak kabul etmeye hazırlandığını ortaya koydu. 13 yaşındaki uçak, başkanlık ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden donatılacak ve geçici olarak Air Force One olarak kullanılacak.
Daha da dikkat çekici olan ise, Trump görevden ayrıldıktan sonra bu uçağın Trump Başkanlık Kütüphanesi Vakfı'na devredilecek olması.
Yani bu Trump'ın ardından gelecek diğer AB D başkanlarının bu uçağı kullanayacağı alamına geliyor.
TRUMP'TAN DOLAYLI DOĞRULAMA: "DEMS ARE WORLD CLASS LOSERS!"
Trump, haberleri doğrudan onaylamasa da, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda bu gelişmeyi doğrular nitelikte ifadeler kullandı. Paylaşımında "Çarpık demokratlar, Savunma Bakanlığı'na verilen ücretsiz 747 uçağından rahatsız" diyen Trump, "En yüksek fiyattan satın almamızı istiyorlar. Herkes bunu yapabilir!" sözleriyle Demokratları hedef aldı.
Katar'ın adı geçmese de, bu açıklama hediye iddialarını güçlendirdi.
400 MİLYON DOLARLIK UÇAK: HEDİYE Mİ, SİYASİ YATIRIM MI?
Uzmanlara göre Boeing 747-8'in güncel piyasa değeri yaklaşık 400 milyon dolar. Üstelik bu rakam, başkanlık düzeyinde güvenlik ve iletişim sistemleri gibi ek donanım maliyetlerini içermiyor. ABD tarihindeki hiçbir başkan, görevdeyken böylesi büyük bir dış hediyeyi kabul etmemişti. Bu durum, Trump'ın alışılmış kalıpları zorlayan siyaset tarzına yeni bir örnek olarak yorumlanıyor.
YASAL ENGEL YOK, AMA ETİK SORU İŞARETLERİ VAR
ABC'nin haberine göre, plan çeşitli hükümet kurumlarının hukuk birimlerince incelendi ve yasal açıdan bir engel görülmedi. Ancak bu durum, etik boyutuyla ilgili endişeleri ortadan kaldırmış değil. Bir dış hükümetten gelen bu denli pahalı bir hediyenin, başkanlık görevindeyken kabul edilmesi alışılmadık ve tartışmalı bir uygulama olarak görülüyor.
AİR FORCE ONE YENİLENİYOR AMA YETİŞMEYECEK
Trump, ilk döneminde Boeing'e iki yeni başkanlık uçağı sipariş etmişti. Ancak bu uçakların üretimi gecikmeli ilerliyor. Uzmanlar, Trump'ın 2029'da sona erecek ikinci döneminde bu uçaklardan en az birinin teslim edilip edilmeyeceğinin belirsiz olduğunu belirtiyor. Bu nedenle Katar'dan gelen uçağın, bir tür "ara çözüm" olarak devreye alınması ihtimali öne çıkıyor.
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