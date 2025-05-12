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Bangladeş'te yıldırım düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 12.05.2025 14:17
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Bangladeş’te yıldırım düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş'in farklı bölgelerinde yıldırım düşmesi sonucu toplam 13 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Kishoreganj ve Brahmanbaria bölgelerinde yıldırım çarpması sonucu 1'i çocuk 9 kişi, Chapaiwabganj, Naogaon, Sherpur ve Habiganj bölgelerinde de birer kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, başkent Dakka dahil ülkenin birçok bölgesi için sağanak yağış tahmininde bulundu.

Bangladeş'te yıldırım çarpması kaynaklı ölümler genel olarak nisan-haziran arası meydana geliyor. Bu yıl nisanda meydana gelen bir dizi yıldırım düşmesi iki saatten kısa bir sürede 9 kişinin ölümüne neden oldu.

Bangladeş’te yıldırım düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti
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Bangladeş’te yıldırım düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti Bangladeş’te yıldırım düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti Bangladeş’te yıldırım düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti
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