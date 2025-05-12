Bangladeş’te yıldırım düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti

Kishoreganj ve Brahmanbaria bölgelerinde yıldırım çarpması sonucu 1'i çocuk 9 kişi, Chapaiwabganj, Naogaon, Sherpur ve Habiganj bölgelerinde de birer kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, başkent Dakka dahil ülkenin birçok bölgesi için sağanak yağış tahmininde bulundu.

Bangladeş'te yıldırım çarpması kaynaklı ölümler genel olarak nisan-haziran arası meydana geliyor. Bu yıl nisanda meydana gelen bir dizi yıldırım düşmesi iki saatten kısa bir sürede 9 kişinin ölümüne neden oldu.