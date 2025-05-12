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İngiltere Başbakanı Starmer'ın evinde yangın! Hasar oluştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 12.05.2025 19:00
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İngiltere Başbakanı Starmer’ın evinde yangın! Hasar oluştu

İngiltere'nin başkenti Londra'da Başbakan Keir Starmer'a ait evde yangın çıktı. İngiltere hükümet sözcüsü, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis tarafından yapılan açıklamada 'Memurlar olay yerine intikal etti. Mülkün girişinde hasar meydana geldi, kimse yaralanmadı' denildi.

Başkent Londra'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a ait evde yangın çıktı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın başkent Londra'nın kuzeyinde bulunan evinde yangın çıktı. İngiltere hükümet sözcüsü, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, olayla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.

HASAR OLUŞTU

Polis tarafından yapılan açıklamada ise, yangın ihbarının yerel saatle 01.35 sıralarında alındığı ifade edilerek, "Memurlar olay yerine intikal etti. Mülkün girişinde hasar meydana geldi, kimse yaralanmadı" denildi.

Londra İtfaiyesi, yangının küçük çaplı olduğunu aktardı. Starmer, geçtiğimiz temmuz ayında göreve gelmesinden bu yana Downing Street'teki Başbakanlık konutunda ikamet ediyor.

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İngiltere Başbakanı Starmer’ın evinde yangın! Hasar oluştu İngiltere Başbakanı Starmer’ın evinde yangın! Hasar oluştu İngiltere Başbakanı Starmer’ın evinde yangın! Hasar oluştu
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