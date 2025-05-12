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Bakan Fidan'dan kritik temaslar! Rus mevkidaşı ile görüştü | Masada Ukrayna ve Rusya barışı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 12.05.2025 20:39 Güncelleme: 12.05.2025 22:06
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Bakan Fidan’dan kritik temaslar! Rus mevkidaşı ile görüştü | Masada Ukrayna ve Rusya barışı

Dışişleri Bakanı Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Rubio'yla yaptığı telefon görüşmesinde, ikili konular ile Suriye, Gazze ve Ukrayna dahil bölgesel meseleler ele alındı. Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Barrot ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çabaları konuştu. Son olarak Bakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov'la yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya ile Ukrayna arasında barışı tesis etme yönündeki son çabalar ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefon görüşmesi yaptı.

SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLARIN KALKMASI

Görüşmede, ikili konular ile Suriye, Gazze ve Ukrayna dahil bölgesel meseleler ele alındı. Bakan Fidan, Suriye'nin istikrarı ve refahı bakımından bu ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemine değindi.

RUSYA VE UKRAYNA ELE ALINDI

ABD vatandaşı Edan Alexander'ın Hamas tarafından serbest bırakılmasının önemine değinilen görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında yapılması hedeflenen görüşmelere ilişkin de fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Rubio'nun, 14-15 Mayıs'ta Antalya'da yapılacak NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin detayları da ele alındı.

MASADA RUSYA UKRAYNA BARIŞI

Dışişleri Bakanı Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Barrot ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çabalar ele alındı.

Fidan'ın Rus mevkidaşı Lavrov'la yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya ile Ukrayna arasında barışı tesis etme yönündeki son çabalar ele alındı.

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Bakan Fidan’dan kritik temaslar! Rus mevkidaşı ile görüştü | Masada Ukrayna ve Rusya barışı Bakan Fidan’dan kritik temaslar! Rus mevkidaşı ile görüştü | Masada Ukrayna ve Rusya barışı Bakan Fidan’dan kritik temaslar! Rus mevkidaşı ile görüştü | Masada Ukrayna ve Rusya barışı
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