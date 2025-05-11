Venezuela Devlet Başkanı Maduro’dan Çin’e mesaj: Sizlerle sadık dostuz

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya ziyareti kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.

Rusya'nın başkenti Moskova'da 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarına katılan Maduro, burada Çin lideriyle bir araya geldi.

Venezuela Devlet Televizyonu'ndan (VTV) yapılan açıklamaya göre Maduro, mevkidaşı Cinping'e, "Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nde sadık dostlarınız ve yeni bir dünya için çalışmaya devam etmek isteyen insanlar var." ifadesini kullandı.

Maduro, "Elde ettiğimiz harika sonuçları çoğaltabileceğimize inanıyorum. Bu toplantının, birlikte ilerlemeye devam etmemiz için güçlü ve kesin yönergeler üreteceğinden eminim." dedi.

Çin ile Venezuela arasındaki yakın dostluğa işaret eden Maduro, "Bugün gerçekten de yeni güç eksenlerinin ortaya çıktığı, Çin ve Rusya gibi süper güçlerin yanı sıra Latin Amerika ve Karayipler gibi bölgelerin uyandığı çok kutuplu bir dünyanın eşiğindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise Maduro'yu "eski bir dost" olarak nitelendirerek, "Yeni düzeyde işbirliği ve iki ülke arasındaki pratik ilişkileri daha da ilerletmek için sizinle çalışmaya hazırım." diye konuştu.

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