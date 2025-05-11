İsrail ordusundan Yemen’de 3 limana saldırı tehdidi!

İsrail Ordusunun Arapça Sözcüsü Avichay Adraey, Yemen'in batısındaki Hudeyde vilayetine bağlı üç limanın askeri amaçlarla kullanıldığını iddia ederek limanlara yönelik açık bir saldırı tehdidinde bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada limanlardaki sivil varlığın tahliyesini isteyen sözcü, Ras İsa, es-Salif ve Hudeyde limanlarını hedef gösterdi. Bu açıklamalar, bölgedeki çatışma riskini artırırken, İsrail'in son günlerde Yemen'e düzenlediği saldırılar dikkat çekiyor.

LİMANLARA TAHLİYE UYARISI VE SALDIRI TEHDİDİ

İsrail Ordusunun Arapça Sözcüsü Avichay Adraey, sosyal medya üzerinden paylaştığı haritada Yemen'in Hudeyde vilayetine bağlı Ras İsa, es-Salif ve Hudeyde limanlarını işaretleyerek, bu bölgelerde bulunanların alanı terk etmesi gerektiğini duyurdu. Limanların Husiler tarafından askeri amaçlarla kullanıldığını ileri süren Adraey, limanlara yönelik olası saldırılara zemin hazırlayan bir dil kullandı.

HUSİLERDEN TEL AVİV'E FÜZE SALDIRISI

İsrail'in bu tehdit açıklamasının, Yemen'deki Husilerin 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na balistik füze ile gerçekleştirdiği saldırının ardından gelmesi dikkat çekti. Bu saldırı sonrasında birçok uluslararası havayolu şirketi İsrail uçuşlarını askıya aldı.

Husilerin saldırısının ardından İsrail ordusu, 5 Mayıs'ta Hudeyde Limanı ve Bacil çimento fabrikasını, 6 Mayıs'ta ise Sana Uluslararası Havalimanı'nı hava saldırısıyla hedef aldı.

ABD VE UMMAN'DAN ATEŞKES GİRİŞİMİ

Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, 6 Mayıs'ta ABD ile Husiler arasında Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı'nda saldırılara son verilmesini içeren bir ateşkesin sağlandığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da Husilerin savaşı sonlandırmak istediklerini kendilerine ilettiklerini ve saldırıları durduracaklarını söyledi.

İSRAİL YÖNETİMİ ATEŞKESE TEPKİLİ

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli yetkililer, Trump'ın açıklamalarının Tel Aviv'de "şok etkisi" yarattığını bildirdi. İsrailli yetkililer, Husilerin saldırılarını sürdürdüğü bir ortamda bu tür bir ateşkes kararının İsrail'in güvenlik endişelerini artırdığını iddia ediyor.