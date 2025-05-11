İsraillilerden Türkiye’ye arabuluculuk çağrısı! Netanyahu’yu kızdıracak sözler: Size ihtiyacımız var

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İSRAİLLİLERDEN TÜRKİYE'YE ARABULUCULUK ÇAĞRISI

Ailesini 7 Ekim 2023'te kaybeden ve zirveyi düzenleyen "It's Time (Zamanı geldi)" koalisyonunun organizatörlerinden olan Moaz Inon, "Gazze'de akan kanı ve yıkımı durdurmak, İsrailliler ile Filistinliler olarak eşitliğe, onura, uzlaşmaya, adalete ve barışa dayalı bir gelecek yaratmak için daha çok çalışmamız gerekiyor." dedi.

Inon, barış için İsrail ve Filistinlilerden oluşan bir koalisyon kurduklarını ve çok sayıda uluslararası destekçileri olduğunu belirterek "Tarih, tüm çatışmaların eninde sonunda sona erdiğini kanıtlamıştır. İsrail-Filistin çatışması da sona erecektir." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYABİLİR"

Barışın sağlanması için uluslararası müdahaleye ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Inon, Türkiye'ye şöyle seslendi:

"Türkiye önemli bir rol oynayabilir. Kudüs'te eski şehrin duvarlarını inşa eden büyük Süleyman'dı. Şimdi de Türkiye'ye ihtiyacımız var. Siz büyük bir milletsiniz, lider bir milletsiniz. Köprüler, duvarlar, kapılar inşa etmek için yardımınıza ihtiyacımız var. Duvarlarımız var, şimdi köprüler ve kapılar inşa etmemiz gerekiyor. Türkiye, Filistin ve İsrail, bunu birlikte inşa edebiliriz. Türkiye barış kampını, barışı inşa edenleri, İsraillileri ve Filistinlileri destekleyebilir."