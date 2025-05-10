Venezuela’dan Kolombiya hükümetine suçlama!

Başkent Karakas'ta katıldığı bir radyo programında değerlendirmelerde bulunan Cabello, Kolombiya hükümetinin koka ve marihuana ekimini bir endüstri haline getirdiğini öne sürdü.Cabello,ifadesini kullandı.Kolombiya'daki barış sürecinin, eski Devlet Başkanı Hugo Chavez ve Başkan Nicolas Maduro'nun desteği olmadan başarıya ulaşamayacağını ileri süren Cabello,yorumunda bulundu.Venezuela lideri Maduro, 1 Mayıs'taki açıklamasında, komşu ülke Kolombiya'nın sınır hattında uyuşturucu kaçakçılığı, şiddet ve silahlı gruplarla mücadele konusunda Venezuela ile işbirliği yapmadığını söylemişti.