Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan Google'a "Meksika Körfezi" davası!

Başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'da düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, Google'ı daha önce bu konuda uyardıklarını ancak taleplerinin karşılık bulmadığını belirtti.Sheinbaum,ifadesini kullandı.Körfezin, ABD kıyılarına denk gelen kısmındaadının kullanılmasına itiraz etmediklerini vurgulayan Sheinbaum,değerlendirmesinde bulundu.Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmelerinde bu konunun gündeme gelmediğini kaydetti.Trump, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da imzaladığı kararname ile Meksika Körfezi'nin adınınolarak değiştirilmesi emrini vermişti.Google, 11 Şubat'ta haritalar uygulamasında "Meksika Körfezi" ismininolarak değiştirildiğini duyurmuştu.