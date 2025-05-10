Brezilya’dan İsrail’e Gazze tepkisi!

Brezilya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, İsrail'in askeri operasyonu büyütmeyi öngören yeni planından duyulan derin üzüntü ifade edildi.Açıklamada, İsrail'in bu adımının uluslararası hukuku hiçe saydığı ve Gazze'deki varlığını sürdürmeye yönelik bir girişim olduğu vurgulandı.İsrail'e söz konusu plandan vazgeçmesi çağrısı yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:İsrail'in, Gazze'de temel hizmetlerin devamını sağlama yükümlülüğü bulunduğuna işaret edilen açıklamada, insani yardım malzemelerinin bölgeye girişine izin verilmesi çağrısı yinelendi.