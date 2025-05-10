Türkiye Suriye’nin yeniden ayağa kalkmasında kilit rol oynayacak: Gaz ihracatına başlanıyor!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ülkenin enerji sorununa çözüm bulmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Elektrik ihracatının yanı sıra, doğal gaz ihracatına da başlanacak. Türkiye, Suriye'ye yaptığı enerji ihracatından 1 milyar 60 milyon dolar gelir elde etmeyi hedefliyor.

ELEKTRİK İHRACATI 700 MW'YE ULAŞACAK

SABAH'ın haberine göre halen Suriye'ye 200 megavatlık elektrik ihracatı yapılıyor. Birecik-Halep hattındaki 500 megavatlık kapasite için izin süreçleri tamamlanmış ve sahada fiziki çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki aylarda bu çalışmalar tamamlandığında, Suriye'ye yapılacak elektrik ihracatının kapasitesi 700 megavata çıkacak. Bu da 350 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak.

KİLİS-HALEP DOĞAL GAZ HATTI TAMAMLANMAK ÜZERE

Kilis-Halep doğal gaz hattının da üç ay içinde tamamlanması bekleniyor. Bu hattın faaliyete geçmesiyle, bölgeye günlük 6 milyon metreküp, yıllık ise 2 milyar metreküp doğal gaz gönderilecek. Günümüzde doğal gazın piyasa fiyatı 1000 metreküp başına 355 dolar olarak hesaplandığında, Türkiye'nin doğal gaz ihracatından toplamda 710 milyon dolar gelir elde edilecek. Elektrik ve doğal gaz ihracatından sağlanacak gelirle Türkiye'nin kasasına yaklaşık 1 milyar 60 milyon dolar girecek.

SURİYE'DEKİ YAŞAMIN NORMALLEŞMESİ İÇİN ENERJİ ŞART

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'nin Halep ve Humus şehirlerinde elektrik üretimi için doğal gazın kullanılacağını belirtti. Bayraktar, "Türkiye'deki 3 milyona yakın Suriyeli vatandaşımızın gönüllü ve onurlu bir şekilde geri dönüş yapabilmesi için oradaki yaşamın normalleşmesi çok önemli. Bunun için en temel hizmetlerin, özellikle enerji ihtiyacının sağlanması gerekiyor. Elektrik, su, gaz gibi hizmetlerin sağlanabilmesi, Suriyelilerin hayatlarının sürdürülebilir hale gelmesi açısından büyük önem taşıyor" dedi.