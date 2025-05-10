Putin’in Kızıl Meydan gövde gösterisine karşı Avrupa’dan Kiev çıkarması!

Putin'in her yıl düzenlediği ve bu yıl Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun da katıldığı Zafer Günü töreni, Rusya'nın Batı'ya karşı yalnız olmadığını gösterme çabası olarak görülürken; Kiev'deki Avrupalı liderler buluşması tam anlamıyla bu mesajı dengelemeyi amaçlıyor.

Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ve Polonya liderlerinin komşu Polonya'dan trenle birlikte Kiev'e gelmesi, savaş zamanında dahi kararlılıkla Ukrayna'nın yanında olduklarını gösteren sembolik bir hamleydi. Bu aynı zamanda, Moskova'nın gücünü sergilediği askeri törenin hemen ardından verilen kolektif bir Batı yanıtı oldu.