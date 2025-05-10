Putin'in Kızıl Meydan gövde gösterisine karşı Avrupa'dan Kiev çıkarması!
II. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası'na karşı kazanılan zaferin 80. yılı nedeniyle Moskova'da düzenlenen görkemli askeri geçit töreninden yalnızca bir gün sonra, Avrupa’nın en güçlü dört ülkesinin liderleri Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir araya geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukrayna’ya verdikleri desteği somutlaştırmak ve Rusya’ya açık bir mesaj göndermek üzere Kiev’i ziyaret etti.
Putin'in her yıl düzenlediği ve bu yıl Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun da katıldığı Zafer Günü töreni, Rusya'nın Batı'ya karşı yalnız olmadığını gösterme çabası olarak görülürken; Kiev'deki Avrupalı liderler buluşması tam anlamıyla bu mesajı dengelemeyi amaçlıyor.
Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ve Polonya liderlerinin komşu Polonya'dan trenle birlikte Kiev'e gelmesi, savaş zamanında dahi kararlılıkla Ukrayna'nın yanında olduklarını gösteren sembolik bir hamleydi. Bu aynı zamanda, Moskova'nın gücünü sergilediği askeri törenin hemen ardından verilen kolektif bir Batı yanıtı oldu.
BATI'DAN NET MESAJ: "RUSYA DURMAZSA BASKI ARTACAK"
Dört liderin ortak açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği 30 günlük koşulsuz ateşkesi destekledikleri belirtildi. Açıklamada, "Kan dökülmesine bir son verilmeli. Rusya, yasadışı işgaline son vermeli ve Ukrayna, uluslararası sınırları içinde güvenli ve bağımsız bir ülke olarak varlığını sürdürebilmelidir." denildi.
Liderler, Rusya'nın ateşkesi kabul etmemesi hâlinde ekonomik ve diplomatik baskının artırılacağını da vurguladı. Macron, ateşkesin ihlal edilmesi durumunda "ağır ekonomik yaptırımlar" uygulanacağını belirtti.
YENİ ALMANYA ŞANSÖLYESİNDEN İLK MESAJ: "AVRUPA HAZIR VE BİRLİK İÇİNDE"
Göreve sadece dört gün önce başlayan Almanya Şansölyesi Friedrich Merz için bu ziyaret aynı zamanda uluslararası sahnede ilk güçlü mesajını verme fırsatı oldu.
Alman diplomasi çevreleri, Merz'in Zelenskiy ile vereceği fotoğrafın ve ortak açıklamanın "Almanya'nın Batı cephesindeki duruşunu yeniden tanımlayan" bir başlangıç olduğunu savunuyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron da 2022'den bu yana ilk kez Kiev'deydi. Bu kez yanında İtalya lideri değil, Batı'nın en kilit güçleri vardı.
SAVAŞ SONRASINA HAZIRLIK: AVRUPA GÜCÜ PLANI MASADA
Zelenskiy ile yapılan görüşmelerde yalnızca mevcut savaş durumu değil, savaş sonrası güvenlik düzenlemeleri de gündeme geldi. Liderler, olası bir barış anlaşmasının ardından Ukrayna'ya güvenlik garantisi sağlayacak bir Avrupa gücü kurulması yönünde görüş birliğine vardı. Bu gücün, Ukrayna ordusunun yeniden yapılandırılmasına yardımcı olması ve uzun vadeli barışı güvence altına alması hedefleniyor.
MOSKOVA'DAN YANIT: "SİLAH SEVKİYATI DURMADAN ATEŞKES YOK"
Kiev ziyaretine karşı Moskova'dan gelen ilk açıklama, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan geldi. ABC kanalına konuşan Peskov, Rusya'nın ateşkese yalnızca Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah sevkiyatını durdurması halinde sıcak bakabileceğini söyledi. Aksi takdirde, ateşkesin "Ukrayna lehine bir avantaj" sağlayacağını ve bunu kabul etmeyeceklerini ifade etti.
AVRUPA'NIN STRATEJİK ZAMANLAMASI: BATI'NIN SABIR EŞİĞİ DARALIYOR
Gözlemciler, Kiev ziyaretinin zamanlamasına özellikle dikkat çekiyor. Putin'in savaş yanlısı söylemlerle sahneye çıktığı ve Çin'in desteğini sergilediği Zafer Günü töreninin hemen ardından Avrupa'nın dört büyük liderinin Kiev'de omuz omuza görünmesi, Batı'nın sabrının sınırlı olduğuna dair güçlü bir sinyal olarak yorumlanıyor.
ABD Başkanı Trump'ın da Rusya'ya karşı sabrının tükenmeye başladığını ifade ettiği, hatta Ukrayna'nın bazı topraklardan vazgeçme seçeneğini gündeme getirdiği bir dönemde, Avrupa'nın mesajı daha net:
"Barış mümkün, ama sadece Rusya durursa."
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