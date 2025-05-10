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Bahreyn'le Şam arasında kritik görüşme!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 10.05.2025 16:05 Güncelleme: 10.05.2025 16:06
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Bahreyn’le Şam arasında kritik görüşme!

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'da yer alan habere göre, Bahreyn Kralı Al Halife, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı ve beraberindeki heyetle Sahir Sarayı'nda bir araya geldi.

Liderler görüşmede ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesinin yanı sıra bölgesel meseleleri ve bunların çözümü için harcanan çabaları değerlendirdi.

İkili ayrıca Suriye'deki gelişmeleri ve kardeş ülkenin güvenlik ve istikrarını destekleme yollarını görüştü.

Görüşmede Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakan Selman bin Hamed İsa Al Halife de hazır bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, resmi temasları kapsamında bugün Bahreyn'e gelmişti.

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Bahreyn’le Şam arasında kritik görüşme! Bahreyn’le Şam arasında kritik görüşme! Bahreyn’le Şam arasında kritik görüşme!
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