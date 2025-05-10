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İsrail kendi toprağını vurdu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.05.2025 15:58 Güncelleme: 10.05.2025 15:59
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İsrail kendi toprağını vurdu!

Bir İsrail savaş uçağının 'teknik arıza' nedeniyle taşıdığı mühimmatı ülkenin kuzeyine düşürdüğü açıklandı.

İsrail İşgal Güçleri Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, bir İsrail savaş jetinin "teknik arıza" nedeniyle taşıdığı bombayı düşürdüğünü bildirdi.

Adraee, güvenli iniş sağlamak amacıyla kontrollü mühimmat atmak isteyen uçağın, taşıdığı bombayı ülkenin kuzeyinde bir alana düşürdüğünü kaydetti.

Mühimmatın ülkenin inişine de engel olan "teknik bir arıza" nedeniyle düştüğünü öne süren Adraee, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

ÖLEN YA DA YARALANAN VAR MI?

İsrail işgal güçlerine ait bir savaş uçağının, 15 Nisan'da teknik bir arıza nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki bir hedef yerine Gazze yakınındaki İsrail yerleşimi Nir Yitzhak bölgesini vurduğu kaydedilmişti.

Bombanın "teknik bir arıza nedeniyle" Gazze Şeridi sınırındaki İsrail yerleşimi Nir Yitzhak'ta boş bir alana düştüğü, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı ve konunun araştırıldığı aktarılmıştı.

Söz konusu olayla birlikte İsrail savaş uçakları bir aydan kısa sürede ikinci kez "teknik arıza" nedeniyle mühimmat düşürmüş oldu.

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İsrail kendi toprağını vurdu! İsrail kendi toprağını vurdu! İsrail kendi toprağını vurdu!
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