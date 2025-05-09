Trump ünlü sunucu Pirro’yu savcı olarak atadı

Fox News sunucusu Jeanine Pirro (Kaynak: Fox News)

Trump, bu makam için "iyi nitelikli" olduğunu belirttiği Pirro'yu tebrik etti. Başkan Trump, Washington DC'deki Savcılık Ofisinin başına geçici olarak getirilen Ed Martin'in bu görevinde "iyi iş çıkardığını" belirtti.

Trump, Martin'in Adalet Bakanlığı bünyesinde hukukun silah olarak kullanılması ile ilgili çalışma grubunun direktörü ve Af Avukatı olarak görev alacağını kaydetti. ABD Başkanı Trump, Martin'in bu görevlerinde eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin "hükümeti silah olarak kullanmasına ilişkin soruşturma yürütülmesini sağlayacağını" savundu.