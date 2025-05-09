Trump ünlü sunucu Pirro'yu savcı olarak atadı
ABD Başkanı Donald Trump, Washington DC'deki Savcılık Ofisi'nin başına Fox News sunucusu Jeanine Pirro'nun atanacağını açıkladı. Açıklamada Pirro geçici olarak göreve getirilecek.
ABD Başkanı Donald Trump, Washington DC'deki Savcılık Ofisinin başına getirmeyi planladığı Ed Martin'in yerine, Fox News sunucusu Jeanine Pirro'nun geçici olarak atanacağını açıkladı. Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Pirro'nun, daha önce New York'ta Westchester Bölge Savcısı olarak görev almasından ve TV sunuculuğundan övgüyle söz eden Trump, Fox News sunucusunun Washington DC Bölgesi Savcılığına geçici atanacağını duyurdu.
Trump, bu makam için "iyi nitelikli" olduğunu belirttiği Pirro'yu tebrik etti. Başkan Trump, Washington DC'deki Savcılık Ofisinin başına geçici olarak getirilen Ed Martin'in bu görevinde "iyi iş çıkardığını" belirtti.
Trump, Martin'in Adalet Bakanlığı bünyesinde hukukun silah olarak kullanılması ile ilgili çalışma grubunun direktörü ve Af Avukatı olarak görev alacağını kaydetti. ABD Başkanı Trump, Martin'in bu görevlerinde eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin "hükümeti silah olarak kullanmasına ilişkin soruşturma yürütülmesini sağlayacağını" savundu.
TRUMP'IN BİR ÖNCEKİ ADAYI ED MARTİN
Trump'ın Beyaz Saray'daki görevini devralmasının hemen ardından Washington Eyalet Savcısı olarak atanan Ed Martin, geçici olarak bölge savcılık ofisinin başına getirilmişti.
Ofisinin yaklaşık 100 eski çalışanı ve savcısı, Martin'in adaylığına karşı çıkan bildiriye imza atmıştı.
Daha önce savcılık deneyimi olmayan Martin, geçmişte de ABD'de Trump'ın 2020 seçimlerini kaybetmesi üzerine seçim sonuçlarını reddeden "Stop the Steal (Çalmayı durdurun)" başlıklı bir kampanyada yer almıştı.
Martin, 2021 Kongre Baskını olaylarına karışan sanıkları savunmuş ve bu olayla ilgili davaları yürüten bazı savcıları görevden almıştı.
Öte yandan Martin, 2021 Kongre Baskını olaylarına karışan "Nazi sempatizanını" övdüğü gerekçesiyle nisanda özür dilemişti.
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