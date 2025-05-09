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Trump ve Zelenskiy'den anlaşma sonrası görüşme: 30 günlük ateşkese hazırız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 09.05.2025 05:38
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Trump ve Zelenskiy’den anlaşma sonrası görüşme: 30 günlük ateşkese hazırız

ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zelenskiy sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaparak ABD ile gerçekleştirilen ekonomik ortaklık anlaşmasına ilişkin ümitli olduğunu dile getirdi.

ABD ve Ukrayna arasında yapılan ekonomik ortaklık anlaşması sonrası iki lider ilk kez görüştü. Zelenskiy açıklamalarında "Başkan Trump'la güzel bir görüşme yaptık" ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna Parlamentosu'nun, ABD-Ukrayna 'ekonomik ortaklık' anlaşmasını onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Savaşın sona erdirilmesine yönelik çalışmaları görüştüklerini vurgulayan Zelenskiy, cephedeki son gelişmeler hakkında Trump'a bilgi verdiğini kaydetti.

"30 GÜNLÜK ATEŞKESE HAZIRIZ"

Trump'a, Ukrayna'nın bugün itibarıyla bile 30 günlük ateşkese hazır olduğunu söylediğini aktaran Zelenskiy, "Rusya'nın bu öneriye olumlu yanıt vereceğini umuyoruz. Ayrıca Ukrayna'nın her türlü formatta müzakerelere hazır olduğunu teyit ettim" değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy iki ülke arasında imzalanan 'ekonomik ortaklık' anlaşmasıyla ilgili de "Ukrayna ile ABD arasındaki ilişkilerde hiçbir zaman bu kadar ümit verici bir ekonomik anlaşma olmamıştı" dedi.

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Trump ve Zelenskiy’den anlaşma sonrası görüşme: 30 günlük ateşkese hazırız Trump ve Zelenskiy’den anlaşma sonrası görüşme: 30 günlük ateşkese hazırız Trump ve Zelenskiy’den anlaşma sonrası görüşme: 30 günlük ateşkese hazırız


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