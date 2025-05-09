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Filistin Başkanı Abbas'tan Çin'e destek teşekkürü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 09.05.2025 03:48
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Filistin Başkanı Abbas’tan Çin’e destek teşekkürü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 9 Mayıs Zafer Günü etkinlikleri kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Abbas, uluslararası platformlarda Filistin halkının yaşadığı saldırıları kınayan Çin'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

ilistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Rusya'nın başkenti Moskova'da 9 Mayıs Zafer Günü etkinlikleri kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.

İki ülke arasındaki stratejik ortaklığın ve güçlü tarihi ilişkilerin önemini vurgulayan Abbas, Çin'in uluslararası platformlarda Filistin meselesine ve halkına verdiği destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Abbas'ın, Moskova ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Zafer Günü etkinliklerine katılan bazı devlet başkanlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor.

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Filistin Başkanı Abbas’tan Çin’e destek teşekkürü Filistin Başkanı Abbas’tan Çin’e destek teşekkürü Filistin Başkanı Abbas’tan Çin’e destek teşekkürü
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