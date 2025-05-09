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Kanada'nın Ontario eyaletinde kızamık vakası!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 09.05.2025 10:17
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Kanada’nın Ontario eyaletinde kızamık vakası!

Kanada'nın Ontario eyaletinde son bir haftada 197 yeni kızamık vakasının görüldüğü bildirildi. Alberta eyaletindeki vakaların ise marttan bu yana yaklaşık 300'e yükseldiği kaydedildi.

CBC News'in haberine göre, Kanada genelinde kızamık vakaları artıyor.

Ontario eyaletinden yetkililerin son bir haftada 197 yeni kızamık vakasının görüldüğünü duyurmasıyla Ekim 2024'ten itibaren eyalet genelinde şüphelenilen ve teşhis konulan toplam vaka sayısının 1440'a çıktığı belirtildi.

Toplam vakalar arasında hastaneye kaldırılan 101 kişiden 75'inin çocuk olduğu, 8'inin yoğun bakımda yattığı açıklandı.

Alberta eyaletindeki vakaların ise marttan bu yana yaklaşık 300'e yükseldiği kaydedildi.

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