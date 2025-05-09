Kanada Başbakanı Mark Carney Papa 14. Leo’yu kutladı

Kanada Başbakanlık Ofisinden Carney'nin papa seçilen Prevost'a ilişkin açıklaması yayımlandı.

Açıklamada Prevost'u tebrik eden Carney, "Bu, Katolik toplumu ve Vatikan'ı rehber olarak gören herkes için tarihi bir an." ifadesini kullandı.

Carney, ülkesinin "dayanışma ve adaletin" olduğu dünya için Papa'yla birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini kaydetti.

Vatikan'daki papalık seçiminde (Konklav), 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost'un yeni papa seçildiği ve "14. Leo" adını aldığı açıklanmıştı.