09 Mayıs 2025, Cuma
Haberler Dünya Haberleri Kanada Başbakanı Mark Carney Papa 14. Leo'yu kutladı

Kanada Başbakanı Mark Carney Papa 14. Leo'yu kutladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 09.05.2025 10:05
ABONE OL
Kanada Başbakanı Mark Carney Papa 14. Leo’yu kutladı

Kanada Başbakanı Mark Carney, papa seçilen ve '14. Leo' adını alan ABD'li Kardinal Robert Prevost'u tebrik etti. Carney, ülkesinin 'dayanışma ve adaletin' olduğu dünya için Papa'yla birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini kaydetti.

Kanada Başbakanlık Ofisinden Carney'nin papa seçilen Prevost'a ilişkin açıklaması yayımlandı.

Açıklamada Prevost'u tebrik eden Carney, "Bu, Katolik toplumu ve Vatikan'ı rehber olarak gören herkes için tarihi bir an." ifadesini kullandı.

Carney, ülkesinin "dayanışma ve adaletin" olduğu dünya için Papa'yla birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini kaydetti.

Vatikan'daki papalık seçiminde (Konklav), 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost'un yeni papa seçildiği ve "14. Leo" adını aldığı açıklanmıştı.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör