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İsrail rejimi Batı Şeria'da saldırılarını sürdürüyor: 1'i çocuk 2 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 09.05.2025 03:53
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İsrail rejimi Batı Şeria’da saldırılarını sürdürüyor: 1’i çocuk 2 yaralı

Siyonist İsrail rejiminin ablukası altında olan Batı Şeria'da Filistin halkına zulüm devam ediyor. Keskin nişancıların yerleştirildiği bölgede 1'i çocuk 2 Filistinli yaralandı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırıda 1'i çocuk 2 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentine bağlı El-Hıdr kasabasına baskın düzenledi ve El-Bevvabe bölgesine keskin nişancı yerleştirdi.

İsrail askerleri, gerçek mermi kullanarak Filistinlilere saldırdı.

Saldırıda 1 genç ayağından, 1 çocuk şarapnel parçasıyla göğsünden ve yüzünden yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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İsrail rejimi Batı Şeria’da saldırılarını sürdürüyor: 1’i çocuk 2 yaralı İsrail rejimi Batı Şeria’da saldırılarını sürdürüyor: 1’i çocuk 2 yaralı İsrail rejimi Batı Şeria’da saldırılarını sürdürüyor: 1’i çocuk 2 yaralı
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