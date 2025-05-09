İsrail rejimi Batı Şeria'da saldırılarını sürdürüyor: 1'i çocuk 2 yaralı
Siyonist İsrail rejiminin ablukası altında olan Batı Şeria'da Filistin halkına zulüm devam ediyor. Keskin nişancıların yerleştirildiği bölgede 1'i çocuk 2 Filistinli yaralandı.
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırıda 1'i çocuk 2 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentine bağlı El-Hıdr kasabasına baskın düzenledi ve El-Bevvabe bölgesine keskin nişancı yerleştirdi.
İsrail askerleri, gerçek mermi kullanarak Filistinlilere saldırdı.
Saldırıda 1 genç ayağından, 1 çocuk şarapnel parçasıyla göğsünden ve yüzünden yaralandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.