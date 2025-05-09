Trump'tan Çin'e uygulanacak vergilerle ilgili yeni açıklama: Yüzde 80'e düşmesi uygundur
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e uygulanacak gümrük vergilerinin yüzde 145'ten yüzde 80'e indirilmesinin uygun olacağını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanı Scott Bessent ve heyetinin İsviçre'de Çinli yetkililerle yapacağı görüşme öncesinde Çin'e uygulanan gümrük vergilerini yüzde 145'ten yüzde 80'e indirmenin uygun olacağını ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e uygulanması planlanan tarifeye ilişkin açıklama yaptı. Trump, "Çin'e yüzde 80 gümrük vergisi uygulanması uygun görünüyor. Scott Bessent'e kalmış." ifadelerini kullandı.