Katil İsrail’den Lübnan’a saldırı: 1 ölü 8 yaralı

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesindeki farklı noktalara gerçekleştirdiği hava saldırılarının bilançosu netleşiyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı belirtildi.



İsrail İşgal Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, saldırıda Hizbullah'a ait altyapının hedef alındığı iddia edilmişti.