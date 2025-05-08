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Katil İsrail'den Lübnan'a saldırı: 1 ölü 8 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 08.05.2025 16:01 Güncelleme: 08.05.2025 16:01
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Katil İsrail’den Lübnan’a saldırı: 1 ölü 8 yaralı

İsrail işgal güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesine düzenlediği saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı açıklandı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesindeki farklı noktalara gerçekleştirdiği hava saldırılarının bilançosu netleşiyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail İşgal Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, saldırıda Hizbullah'a ait altyapının hedef alındığı iddia edilmişti.

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Katil İsrail’den Lübnan’a saldırı: 1 ölü 8 yaralı Katil İsrail’den Lübnan’a saldırı: 1 ölü 8 yaralı Katil İsrail’den Lübnan’a saldırı: 1 ölü 8 yaralı
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