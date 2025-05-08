Katil İsrail'den Lübnan'a saldırı: 1 ölü 8 yaralı
İsrail işgal güçlerinin Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesine düzenlediği saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı açıklandı.
İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesindeki farklı noktalara gerçekleştirdiği hava saldırılarının bilançosu netleşiyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı belirtildi.
İsrail İşgal Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, saldırıda Hizbullah'a ait altyapının hedef alındığı iddia edilmişti.