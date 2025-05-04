Putin’den nükleer silah açıklaması! Ukrayna’da kullanacak mı?

Rus devlet televizyonuna verdiği bir röportajın Telegram'da paylaşılan ön izlemesinde konuşan Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki çatışmayı "mantıklı bir sonuca" ulaştıracak güç ve imkâna sahip olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik saldırılarına ilişkin bir soruya yanıt veren Putin, "Bu (nükleer) silahları kullanmaya gerek olmadı... ve umarım gerekmez de." dedi.

Putin, "2022'de başlanan şeyi, Rusya'nın ihtiyaç duyduğu sonuçla mantıklı bir sonuca ulaştıracak güç ve imkânlara sahibiz." ifadelerini kullandı.

Putin, Kasım 2024'te Rusya'nın nükleer doktrininde güncellemeye giderek Moskova'nın dünyanın en büyük nükleer cephaneliğini hangi koşullarda kullanabileceğini yeniden tanımlamıştı.

Bu yeni doktrin, nükleer silahların kullanım eşiğini düşürmüş; bir nükleer güç tarafından desteklenen konvansiyonel saldırılara karşılık olarak da bu silahların kullanılabileceğini belirtmişti.

ATEŞKES ÖNERİLERİ ÜZERİNDE ANLAŞMAZLIK

Rusya ve Ukrayna, karşılıklı olarak farklı ateşkes önerileri sunarken uzlaşma sağlayamıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, cumartesi günü yayımlanan açıklamasında, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazandığı Zafer Günü'nü kutlamak için ilan ettiği 72 saatlik tek taraflı ateşkesi "sadece bayram öncesi yumuşak bir atmosfer yaratma çabası" olarak niteledi.

Zelenskiy, bunun yerine ABD'nin daha önce gündeme getirdiği 30 günlük kapsamlı bir ateşkes önerisini yineledi. Bu ateşkesin, savaşın sona ermesi yolunda anlamlı bir adım olarak, hemen başlatılabileceğini belirtti.

Putin'in ilan ettiği tek taraflı ateşkesin 8 Mayıs'ta başlayıp 10 Mayıs gecesi sona ereceği ve 1945'te Nazi Almanyası'na karşı kazanılan zaferin yıldönümünde "insani gerekçelerle" uygulanacağı açıklandı.