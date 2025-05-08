ABD’de işsizlik başvurularında beklenmedik gerileme

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.



Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 3 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 13 bin kişi azalarak 228 bine indi.



Bu dönemde işsizlik maaşına başvuranların sayısına yönelik piyasa beklentisi 231 bin olması yönündeydi.



İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 241 bin olarak kaydedilmişti.



Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı, 1000 kişi artarak 227 bine çıktı.



Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 26 Nisan ile biten haftada 29 bin azalışla 1 milyon 879 bine geriledi.

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