Biden'dan Trump'a sert eleştiri: En kötü 100 gün
Eski ABD Başkanı Joe Biden, görevinden ayrıldıktan sonra 47. Başkan Donald Trump'ın 100 günlük performansını değerlendirdi. Biden halefi için ''Herhangi bir başkanın geçirdiği en kötü 100 günü geçirdi.' diyerek eleştirdi. Öte yandan Biden, seçim sürecinde desteklediği Kamala Harris'in seçimi kaybetmesine yönelik ilk kez konuşarak sorumluluğu üstlendiğini belirtti ve 'Ben görevdeydim ve o kazandı' ifadelerini kullandı.
Eski ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım 2024'teki ABD Başkanlığı yarışında aday olmamış yerine başkan yardımcısı Kamala Harris'e destek vermişti. Eski başkan, ABD Başkanı Trump'ın 100 günlük performansını ve seçimleri kaybetmesine ilişkin ilk kez ABC kanalındaki The View programına katılarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"EN KÖTÜ 100 GÜN"
Joe Biden, ikinci kez yeniden seçilen Donald Trump'ın 100 günlük performasına ilişkin sert şekilde yüklenerek açıklamalarda bulundu. Biden "Herhangi bir başkanın geçirdiği en kötü 100 günü geçirdi." sözleriyle halefine yüklendi.
"SORUMLUĞU ALIYORUM"
Eski başkan Biden, 2024'teki seçimleri kaybetmesiyle ilgili olarak "Sorumluluğu alıyorum; alıyorum, çünkü bakın, ben görevdeydim ve o kazandı." şeklinde konuştu.
"KAMALA'NIN KAYBETMESİNE ŞAŞIRMADIM"
Biden, eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Trump'a karşı kaybetmesine "şaşırmadığını" da söyleyerek, "Başkan yardımcısının başkan olmak için nitelikli bir kişi olmadığını düşündüğüm için değil ama cinsiyetçi bir yol izledikleri için şaşırmadım. Yani, bu bir kadın. Gerçekten de, melez bir kadının ülkeyi yönetemeyeceği fikrini savunan bu kadar başarılı ve tutarlı bir kampanya görmemiştim. Ve bunu oldukça iyi oynadılar." diye konuştu.
Biden, özellikle geçen haziran ayında Trump'a karşı sergilediği ve sonunda yarıştan çekilmesine neden olan kötü münazara performansından sonra sağlığıyla ilgili endişeler sorulduğunda ise "Yarıştan çekilmemin tek nedeni bölünmüş bir Demokrat Parti istemememdi." yanıtını verdi.
SAĞLIĞINA YÖNELİK İDDİALARI YALANLADI
Joe Biden, "Hayatım boyunca çok fazla münazara kaybetmedim. Bunu yapmakta oldukça iyiydim. Hastaydım, mazeretim yok. Kötü, çok kötü bir gece geçirdim." değerlendirmesini yaptı.
Biden ayrıca başkanlığının son yılında akli sağlığında gerileme yaşadığını öne süren haberlere de karşı çıkarak, "Bunlar yanlış şeyler. Bunu destekleyecek hiçbir şey yok." dedi.
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