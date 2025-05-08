Biden’dan Trump’a sert eleştiri: En kötü 100 gün

Biden, yaptığı açıklamalarında Harris'in seçimi kaybetmesinin sebebini cinsiyetçilik olduğunu belirtti. (AA)

"KAMALA'NIN KAYBETMESİNE ŞAŞIRMADIM"

Biden, eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Trump'a karşı kaybetmesine "şaşırmadığını" da söyleyerek, "Başkan yardımcısının başkan olmak için nitelikli bir kişi olmadığını düşündüğüm için değil ama cinsiyetçi bir yol izledikleri için şaşırmadım. Yani, bu bir kadın. Gerçekten de, melez bir kadının ülkeyi yönetemeyeceği fikrini savunan bu kadar başarılı ve tutarlı bir kampanya görmemiştim. Ve bunu oldukça iyi oynadılar." diye konuştu.

Biden, özellikle geçen haziran ayında Trump'a karşı sergilediği ve sonunda yarıştan çekilmesine neden olan kötü münazara performansından sonra sağlığıyla ilgili endişeler sorulduğunda ise "Yarıştan çekilmemin tek nedeni bölünmüş bir Demokrat Parti istemememdi." yanıtını verdi.

SAĞLIĞINA YÖNELİK İDDİALARI YALANLADI

Joe Biden, "Hayatım boyunca çok fazla münazara kaybetmedim. Bunu yapmakta oldukça iyiydim. Hastaydım, mazeretim yok. Kötü, çok kötü bir gece geçirdim." değerlendirmesini yaptı.

Biden ayrıca başkanlığının son yılında akli sağlığında gerileme yaşadığını öne süren haberlere de karşı çıkarak, "Bunlar yanlış şeyler. Bunu destekleyecek hiçbir şey yok." dedi.