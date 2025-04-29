ABD’de tutuklanan Rümeysa Öztürk’ün nakline temyiz engeli!

Türk doktora öğrencisi Öztürk'ün antisemitik faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından ABD'den Türk öğrencinin tutulduğu Louisiana eyaletinden Vermont eyaletine nakil kararına ilişkin açıklama geldi. Buna göre ABD Temyiz Mahkemesi, gözaltına alınan Rümeysa Öztürk'ün naklini durdurma kararı aldı.

GEÇİCİ DURDURMA KARARI

Temyiz Mahkemesi İkinci Dairesi, ABD hükümetinin itirazı sonrası, inceleyip karara bağlamak üzere Öztürk'ün Vermont'a nakil işlemleriyle ilgili geçici durdurma kararı aldığını duyurdu.

DURUŞMA İÇİN SAVUNMA DOSYASI İSTENDİ

Temyiz kararında, Vermont Federal Bölge Mahkemesi'nin nakil kararının durdurulmasına yönelik dilekçe sunan hükümet avukatlarından, en geç 1 Mayıs'a kadar gerekçeli itiraz belgelerini sunmaları ve 6 Mayıs'ta düzenlenecek duruşma için savunma dosyasını hazırlamaları istendi.

"RÜMEYSA ÖZTÜRK ASLA TUTUKLANMAMALIYDI"

Öztürk'ün hukuk ekibi Temyiz Mahkemesi'nin kararına cevap olarak yaptığı açıklamada, "Rümeysa Öztürk asla tutuklanmamalı ve gözaltına alınmamalıydı. Davasını İkinci Daire Temyiz Mahkemesi'nde savunmaya hazırız ve serbest kalana kadar mücadeleyi bırakmayacağız" ifadelerine yer verdi.