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Gazze politikası ve İran'la nükleer müzakereler masada! Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff BM Güvenlik Konseyine brifing verecek!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 07.05.2025 19:38 Güncelleme: 07.05.2025 19:38
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Gazze politikası ve İran’la nükleer müzakereler masada! Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff BM Güvenlik Konseyine brifing verecek!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyelerine brifing verecek. Witkoff'un brifingde ABD'nin Gazze politikası ve İran'la nükleer müzakereler konusunda bilgi vermesinin beklendiği iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, BM Güvenlik Konseyi üyelerine bugün ABD'nin BM misyonunda brifing verecek.

Adı açıklanmayan kaynaklar, Witkoff'un brifingde ABD'nin Gazze politikası ve İran'la nükleer müzakereler konusunda bilgi vermesinin beklendiğini söyledi.

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Gazze politikası ve İran’la nükleer müzakereler masada! Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff BM Güvenlik Konseyine brifing verecek! Gazze politikası ve İran’la nükleer müzakereler masada! Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff BM Güvenlik Konseyine brifing verecek! Gazze politikası ve İran’la nükleer müzakereler masada! Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff BM Güvenlik Konseyine brifing verecek!

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