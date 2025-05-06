Türkiye ile Moldova arasında eğitim alanında yeni iş birliği! "Mesleki Eğitim Alanında İş Birliği Protokolü" imzalandı

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yusuf Tekin ile Moldova Eğitim ve Araştırma Bakanı Dan Percuin, video konferans yöntemi ile katıldıkları programda, Türkiye ile Moldova arasında eğitim alanındaki iş birliğini geliştirmek ve bu kapsamda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Gagauzya Özerk Bölgesi Komrat şehrinde inşa edilen Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Moldova Koleji'nin kurulmasına yönelik hukuki temeli sağlamak amacıyla "Mesleki Eğitim Alanında İş Birliği Protokolü"nü imzaladı.

Toplantıda konuşan Bakan Tekin, Türkiye ile Moldova arasındaki ilişkilerin 1900'lü yıllardan bugüne verimli bir şekilde ilerlediğini belirtti. Tekin, "Son olarak bugün müzakerelerini tamamladığımız ve mutabakata vardığımız Mesleki Eğitim Alanında İş Birliği Protokolü de bu ilişkileri daha iyi bir noktaya taşıyacak diye ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Moldova'da halihazırda 22 yıldır faaliyet gösteren Kongaz Süleyman Demirel Moldova Türk Koleji ile eğitim ilişkilerinden duydukları memnuniyeti dile getiren Tekin, "TİKA tarafından yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye - Moldova Koleji'nin açılmasıyla da ilişkilerimiz inşallah yeni bir boyuta evrilmiş olacak." dedi.

Tekin, Türkiye ile Moldova arasındaki mevcut eğitim ilişkilerine yeni bir boyut kazandıracaklarını, protokolün hayata geçmesiyle ekiplerin hızlı şekilde bir araya gelip en kısa zamanda okulun eğitim ve öğretim süreçlerine başlaması için gerekli tedbirleri alacaklarını vurguladı.

"TEKNOLOJİYİ OKULLARDA EN YAYGIN KULLANAN EĞİTİM BAKANLIKLARINDAN BİRİYİZ"

Türkiye'nin dijital dönüşüm alanında çok önemli mesafeler kaydettiğine dikkati çeken Tekin, 2010'da başlattıkları Fatih Projesi'yle, öğrencilere ve öğretmenlere eğitim öğretim süreçlerinde teknolojik yeniliklerin kullanılması açısından çok önemli bir imkan sağlandığını ve dersliklerin neredeyse tamamında internet erişimi olan etkileşimli tahtalar olduğunu belirtti.

Tekin, şöyle konuştu: "Dünyanın en büyük eğitim içerik ağlarından biri olan EBA üzerinden okullarımız teknolojik gelişmeleri öğretmenlerimiz aracılığıyla yaygın bir şekilde kullanıyor. Bu sadece örgün eğitim çağındaki çocuklarımız için değil, aynı zamanda yaygın eğitim kapsamında da aynı teknolojik imkanları kullanmaktayız. Yakın zamanda da yapay zeka uygulamaları ile desteklenmiş yeni projelerimiz de bir bir hayata geçmeye başladı. Biz bu anlamda teknolojiyi okullarda, eğitim öğretim süreçlerinde en yaygın kullanan eğitim bakanlıklarından biriyiz. Özellikle 2014 yılından itibaren çok hızlı gelişen ekonomik gelişmelere adapte olabilen değişiklikler yaptık. İnşallah buradaki tecrübelerimizi de Moldova'da yapacağımız bu ikili anlaşmayla hayata geçirmiş olacağız."

Geliştirdikleri Ulusal Zeka Ölçeği'ne ilişkin bilgi veren Tekin, "37 zeka alanını kapsayan bu ölçek, halihazırda dünyada bu anlamda geliştirilmiş en kapsamlı zeka ölçeğidir. Bu yıl itibarıyla onu da TÜBİTAK'la ortak olarak hayata geçirdik. Bu konudaki tecrübemizi de yine ortak kullanabileceğimiz bir ölçek olarak, sizinle birlikte bu ilişkilerimizi geliştirebiliriz." ifadesini kullandı.

- Türkiye Maarif Vakfı 55 ülkede 100 binden fazla öğrenciye eğitim veriyor

Tekin, eğitimde gelişen teknolojilerin kullanılması ve yaygınlaştırılmasıyla ilgili geçen yıl bir gelenek başlattıklarını bildirerek, "Bir eğitim teknolojileri zirvesi organize ediyoruz. Bu yıl da inşallah 20-22 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da düzenliyoruz. Hem sizin hem de bu anlamda ilgili arkadaşların zirvemizde, fuarımızda bulunmalarından çok mutlu olacağız." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Moldova Koleji ile ilgili bilgi veren Bakan Tekin, protokol kapsamında hayata geçecek kolejde, her iki ülkenin ihtiyaçlarına hizmet edecek bilişim teknolojileriyle, elektrik ve elektronik teknolojisi alanlarında eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüleceğinin altını çizdi.

Tekin, okul binasında 24 kişilik 14 sınıf, 1 teknoloji dersliği, 4 mesleki laboratuvar, 1 resim ve müzik atölyesi, birer kimya ve fizik laboratuvarı, 4 etüt odası, kütüphane, 250 kişilik konferans salonu, öğretmen, idareci ve veli görüşme odaları, yemekhaneler, mutfaklar, kantinler ve benzeri bölümler olduğunu açıkladı.

Türkiye Maarif Vakfı'nın Moldova'da hayata geçmesiyle ilgili Tekin, şunları kaydetti: "Uluslararası eğitim veren diploma programlarıyla rekabet edebilecek bir marka üretmek adına Türkiye Maarif Vakfı kuruldu ve Türkiye Maarif Vakfı şu anda 55 ülkede 100 binden fazla öğrenciye eğitim veren bir uluslararası diploma programı olma yolunda hızla devam ediyor. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı da burada. Moldova'da da eğitim öğretim süreçlerinde size katkı vermek konusunda istekliler."

"BİR ARAYA GELMEKTEN DOLAYI BÜYÜK BİR ONUR DUYUYORUZ"

Moldova Eğitim ve Araştırma Bakanı Percuin de, iş birliği protokolünü imzalamak üzere bir araya gelmekten dolayı büyük bir onur duyduklarını belirterek, iki ülkenin iş birliğini artırmasının, güçlü ilişkilerine katkı sağlayacağını söyledi.

Protokolün teknoloji ve mühendislik alanlarında bilgi ve becerilerin geliştirilmesini sağlamanın yanı sıra, Moldova bölgesindeki kalkınmaya da hizmet edeceğini düşündüğünü dile getiren Percuin, şunları kaydetti:

"Türk hükümetine bu destekleri için teşekkür etmek isteriz. Özellikle altyapı noktasında yüksek, kaliteli bir eğitim çevresinin oluşturulması için verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Umarım geleceğe yönelik iş birliğimizi daha da güçlendirecektir. Moldova Cumhuriyeti adına ve Moldova Eğitim ve Araştırma Bakanlığı adına bir kez daha sizlere teşekkürlerimizi sunmak isteriz. Umarız, eğitim alanındaki bu iş birlikleriyle alakalı bir mükemmeliyet modeli haline gelecektir. Gerçekten bizim için çok önemli bir proje bu. Ayrıca İstanbul'daki zirveye katılmak isteriz. Çok teşekkürler davetiniz için.