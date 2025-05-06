06 Mayıs 2025, Salı
Haberler Dünya Haberleri Bakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ile telefonda görüştü

Bakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ile telefonda görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 06.05.2025 19:02 Güncelleme: 06.05.2025 19:03
ABONE OL
Bakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile ikili ve bölgesel konuları ele almak üzere telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Busaidi'nin telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel konular ele alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ile telefonda görüştü Bakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ile telefonda görüştü Bakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ile telefonda görüştü
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör