Sudan'da peş peşe patlama! Ülke "savaş" alarmına geçti

Sudan'da iç savaşın görece sakin kalan doğu bölgesi de çatışmaların içine çekiliyor. Port Sudan kenti, üç gün üst üste insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındı. Bugün gerçekleşen son saldırılarda, hem şehirdeki sivil havalimanı hem de ana ordu üssü vuruldu. Saldırılar, çatışmalardan kaçan yüz binlerce kişinin sığındığı kentin güvenli bir liman olma özelliğini sarsmış durumda.

HEDEFTE SİVİL ALTYAPI VAR: HAVALİMANI UÇUŞLARA KAPATILDI

Sabahın erken saatlerinde şehirde art arda patlamalar duyuldu, liman bölgesi ve güneydeki bir yakıt deposundan yoğun dumanlar yükseldi. Yetkililer, sivil havalimanının bir İHA tarafından hedef alındığını ve saldırı sonrası çok sayıda binada yangın çıktığını bildirdi. Havalimanında tüm uçuşlar durduruldu. Ordu kaynakları, İHA'ların yakıt depolarını da hedef aldığını açıkladı.

ORDUNUN KALBİNE İHA SALDIRISI: ÜS VE OTEL VURULDU

Bir diğer saldırı şehir merkezindeki ana ordu üssünü hedef aldı. Üs yakınındaki bir otelin de isabet aldığı bildirildi. Her iki nokta da, ordu komutanı Abdulfettah el-Burhan'ın ikametgahına oldukça yakın. Burhan, 2023 Nisan'ından bu yana eski yardımcısı ve şimdi Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) lideri olan Muhammed Hamdan Dagalo (Hamideti) ile savaş halinde.