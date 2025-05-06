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Sudan'da peş peşe patlama! Ülke "savaş" alarmına geçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.05.2025 09:23 Güncelleme: 06.05.2025 09:28
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Sudan’da peş peşe patlama! Ülke savaş alarmına geçti

Sudan’da orduyla ittifak halindeki hükümetin kontrolündeki Port Sudan kenti, üst üste üçüncü günde de saldırıya uğradı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre salı günü insansız hava araçları (İHA) hem havalimanını hem de şehir merkezindeki ana ordu üssünü hedef aldı.

Sudan'da iç savaşın görece sakin kalan doğu bölgesi de çatışmaların içine çekiliyor. Port Sudan kenti, üç gün üst üste insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındı. Bugün gerçekleşen son saldırılarda, hem şehirdeki sivil havalimanı hem de ana ordu üssü vuruldu. Saldırılar, çatışmalardan kaçan yüz binlerce kişinin sığındığı kentin güvenli bir liman olma özelliğini sarsmış durumda.

HEDEFTE SİVİL ALTYAPI VAR: HAVALİMANI UÇUŞLARA KAPATILDI

Sabahın erken saatlerinde şehirde art arda patlamalar duyuldu, liman bölgesi ve güneydeki bir yakıt deposundan yoğun dumanlar yükseldi. Yetkililer, sivil havalimanının bir İHA tarafından hedef alındığını ve saldırı sonrası çok sayıda binada yangın çıktığını bildirdi. Havalimanında tüm uçuşlar durduruldu. Ordu kaynakları, İHA'ların yakıt depolarını da hedef aldığını açıkladı.

ORDUNUN KALBİNE İHA SALDIRISI: ÜS VE OTEL VURULDU

Bir diğer saldırı şehir merkezindeki ana ordu üssünü hedef aldı. Üs yakınındaki bir otelin de isabet aldığı bildirildi. Her iki nokta da, ordu komutanı Abdulfettah el-Burhan'ın ikametgahına oldukça yakın. Burhan, 2023 Nisan'ından bu yana eski yardımcısı ve şimdi Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) lideri olan Muhammed Hamdan Dagalo (Hamideti) ile savaş halinde.

Sudan'ın doğusundaki Port Sudan kentinde bulunan Güney Limanı'nda şiddetli patlamaların ardından yangın çıktı. Limandan yoğun dumanlar yükseldi. (AA)Sudan'ın doğusundaki Port Sudan kentinde bulunan Güney Limanı'nda şiddetli patlamaların ardından yangın çıktı. Limandan yoğun dumanlar yükseldi. (AA)

GÜVENLİ BÖLGE ALARM VERİYOR: BM VE YARDIM KURULUŞLARI TEHLİKEDE

Yoğun nüfuslu şehir merkezinde, BM personeli, yardım kuruluşları ve Hartum'dan gelen yerinden edilmiş sivillerin yerleştiği bölgede de bir yakıt deposu vuruldu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Port Sudan'a yönelik saldırıları "sivillerin korunması ve insani yardım operasyonlarını tehdit eden endişe verici bir gelişme" olarak nitelendirdi.

Port Sudan, şu anda Sudan'a ulaşan insani yardımların neredeyse tamamının giriş kapısı. Ülkede resmi olarak kıtlık ilan edilmiş durumda ve yaklaşık 25 milyon insan hayati gıda yetersizliğiyle karşı karşıya.

RSF'NİN YENİ SİLAHI: İHA'LARLA DERİN VURUŞLAR

Mart ayında Hartum'daki kontrolünü büyük ölçüde kaybeden paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF), savaş stratejisini değiştirerek İHA saldırılarına ağırlık verdi. Ordu, RSF'nin kullandığı gelişmiş İHA'ların Birleşik Arap Emirlikleri tarafından temin edildiğini öne sürüyor. Bu saldırılar, RSF'nin hem ulaşabileceği derinlikleri göstermesi hem de ordu tedarik zincirini bozma çabası olarak değerlendiriliyor.

ULUSLARARASI HUKUKİ CEPHEDE GELİŞME: BAE DAVASI REDDEDİLDİ

Öte yandan Uluslararası Adalet Divanı, Sudan'ın BAE'ye karşı açtığı, RSF'ye destek sağlayarak soykırıma ortak olmakla suçladığı davayı yargı yetkisi bulunmadığı gerekçesiyle reddetti. Sudan Dışişleri Bakanlığı, bu kararın BAE'nin 2005 yılında BM Soykırım Sözleşmesi'ne yaptığı çekince nedeniyle alındığını belirterek karara saygı duyduklarını açıkladı.

İÇ SAVAŞ ÜLKEYİ FİİLEN İKİYE BÖLDÜ

2023'te patlak veren iç savaş, bugüne dek on binlerce insanın ölümüne ve 13 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu. Ülke fiilen ikiye bölünmüş durumda: Ordu kuzey, doğu ve merkezi elinde tutarken; RSF, Darfur'un büyük kısmı ve güneyde bazı bölgeleri kontrol ediyor. Sudan, şu anda dünyanın en büyük açlık ve göç krizine sahne oluyor.

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