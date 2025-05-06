Londra gizli hazırlıkta: İngiltere, Rusya saldırısına karşı "savaş moduna" geçiyor
İngiltere, Kremlin’den gelen artan tehditler karşısında 20 yıldır güncellenmemiş gizli savaş planlarını yeniden devreye sokmaya hazırlanıyor. The Telegraph’ın haberine göre, İngiliz hükûmeti, doğrudan bir Rus saldırısı ihtimaline karşı ülkeyi savaş haline geçirecek kapsamlı bir kriz planı hazırlıyor. Kabine sığınaklara, halk bilgilendirme yayınlarına, sanat eserleri İskoçya'ya… Kraliyet ailesi bile bu senaryonun parçası.
Kabine Ofisi'ne bağlı Dayanıklılık Direktörlüğü tarafından güncellenen ve "savaş moduna geçiş stratejisi" olarak tanımlanan plan, savaş ilanı halinde İngiltere'nin nasıl yönetileceğini adım adım ortaya koyuyor. Bu kapsamda başbakan ve kabine üyeleri için yeraltı sığınakları, kamu yayınlarıyla halkın yönlendirilmesi, temel kaynakların stoklanması ve kraliyet ailesinin tahliyesi gibi senaryolar gündemde.
GİZLİ DOSYA HAZIR: FÜZE, NÜKLEER VE SİBER SALDIRI SENARYOLARI ÇALIŞILIYOR
Yeni hazırlanan dosyada, İngiltere'nin konvansiyonel füzeler, nükleer başlıklar veya siber operasyonlarla vurulması halinde uygulanacak senaryolar yer alıyor. 2005'ten önce oluşturulmuş olan son kapsamlı planın güncelliğini yitirdiğini kabul eden yetkililer, özellikle siber saldırıların bugün ulaştığı tehlike seviyesine dikkat çekiyor.
The Telegraph'ın ulaştığı bilgilere göre, plan; ulaştırma ağları, yargı sistemi, posta ve haberleşme altyapısı gibi hayati sistemlerin savaş zamanı işleyişini de içeriyor. Ayrıca Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu'nun ne zaman Londra'daki veya başkent dışındaki sığınaklara çekilmesi gerektiği gibi detaylı prosedürler tanımlanıyor.
"SAVAŞA HAZIR DEĞİLİZ" KAYGISI: DEMİR KUBBE TARTIŞMASI GÜNDEMDE
Üst düzey savunma yetkilileri, İngiltere'nin Rusya karşısında yalnızca cephede değil, kendi topraklarında da yeterince savunmasız olduğunu dile getiriyor. Özellikle gaz terminalleri, nükleer santraller ve denizaltı iletişim kabloları gibi kritik altyapıların hedef olabileceği belirtiliyor.
Hükûmet, İsrail'in "Demir Kubbe" savunma sistemine benzer bir füze kalkanı geliştirme ihtiyacını değerlendiriyor.
Ocak ayında yayımlanan ulusal risk değerlendirmesine göre, böyle bir saldırı; sivil ölümlere, ciddi ekonomik zarara ve kamu hizmetlerinde kesintilere yol açabilir.
MI5: DEVLET DESTEKLİ TEHDİTLER YÜZDE 48 ARTTI, RUSYA SİBER SALDIRILARDA ÖNDE
İngiltere İç İstihbarat Servisi MI5'in direktörü Ken McCallum, geçen yıl devlet kaynaklı tehditlerin yüzde 48 oranında arttığını açıkladı. Ukrayna savaşıyla birlikte Rusya'nın İngiltere'ye yönelik siber saldırılarını artırdığı vurgulanıyor. Devlet destekli hacker'ların; ulaşım, enerji ve kamu hizmetlerini felç etme kapasitesine sahip olduğu kaydediliyor.
SOĞUK SAVAŞ'IN "SAVAŞ KİTABI" MODEL ALINDI: ÜLKE 12 BÖLGEYE AYRILACAK
Yeni plan, Soğuk Savaş döneminde oluşturulan ve yıllar sonra Ulusal Arşivler'e kaldırılan "War Book" (Savaş Kitabı) model alınarak hazırlanıyor. Eski planda başbakan ve kabine üyelerinin Cotswolds'daki yeraltı sığınaklarına, Kraliçe'nin ise Kraliyet yatıyla güvenli bölgelere taşınması öngörülüyordu. Ülke, 12 ayrı yönetim bölgesine ayrılıyor, her biri bir bakan, üst düzey asker, emniyet müdürü ve hâkimin özel yetkileriyle yönetiliyordu. Gıda ve yapı malzemeleri stoklanıyor, bazı dönemlerde karneye bağlanıyordu.
Aynı çerçevede BBC'ye, halka sığınma talimatları içeren kamu yayınları yapması görevi veriliyor; ülkenin en değerli sanat eserleri ise İskoçya'daki güvenli bölgelere taşınıyordu.
İŞÇİ PARTİSİ LİDERİ STARMER: 2027'DEN İTİBAREN GSYH'NİN YÜZDE 2,5'İ SAVUNMAYA
Bu hazırlıklar, İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın açıklayacağı Stratejik Savunma Gözden Geçirme raporu öncesinde dikkat çekiyor. Raporda, düşen asker sayıları ve azalan hazırlık seviyesiyle birlikte ordunun savaşa ne kadar hazır olduğu değerlendirilecek. Starmer, 2027'den itibaren savunma harcamalarının GSYH'nin %2,5'ine çıkarılacağını açıklamıştı; ancak bu kaynağın nasıl harcanacağı konusunda hükûmet içinde henüz uzlaşma sağlanmış değil.
DOWNING STREET'TEN RESMî AÇIKLAMA: SENARYOLARIMIZ VAR
Birleşik Krallık'ta başbakanlık ve hükümetin merkezinin bulunduğu resmî cadde Downing Street'ten bir hükûmet sözcüsü, The Telegraph'a yaptığı açıklamada, "İngiltere'nin, yıllar içinde geliştirilmiş ve test edilmiş güçlü acil durum senaryoları mevcuttur." dedi.
Ancak kamuoyuna açıklanması beklenmeyen bu yeni plan, İngiltere'nin Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez bir savaşa doğrudan hedef olabileceğini ciddi biçimde değerlendirdiğini gösteriyor.
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