Londra gizli hazırlıkta: İngiltere, Rusya saldırısına karşı "savaş moduna" geçiyor

Kabine Ofisi'ne bağlı Dayanıklılık Direktörlüğü tarafından güncellenen ve "savaş moduna geçiş stratejisi" olarak tanımlanan plan, savaş ilanı halinde İngiltere'nin nasıl yönetileceğini adım adım ortaya koyuyor. Bu kapsamda başbakan ve kabine üyeleri için yeraltı sığınakları, kamu yayınlarıyla halkın yönlendirilmesi, temel kaynakların stoklanması ve kraliyet ailesinin tahliyesi gibi senaryolar gündemde.

GİZLİ DOSYA HAZIR: FÜZE, NÜKLEER VE SİBER SALDIRI SENARYOLARI ÇALIŞILIYOR

Yeni hazırlanan dosyada, İngiltere'nin konvansiyonel füzeler, nükleer başlıklar veya siber operasyonlarla vurulması halinde uygulanacak senaryolar yer alıyor. 2005'ten önce oluşturulmuş olan son kapsamlı planın güncelliğini yitirdiğini kabul eden yetkililer, özellikle siber saldırıların bugün ulaştığı tehlike seviyesine dikkat çekiyor.

The Telegraph'ın ulaştığı bilgilere göre, plan; ulaştırma ağları, yargı sistemi, posta ve haberleşme altyapısı gibi hayati sistemlerin savaş zamanı işleyişini de içeriyor. Ayrıca Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu'nun ne zaman Londra'daki veya başkent dışındaki sığınaklara çekilmesi gerektiği gibi detaylı prosedürler tanımlanıyor.