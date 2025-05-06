06 Mayıs 2025, Salı
Haberler Dünya Haberleri Avrupa ve Çin arasındaki buzlar çözülüyor: İletişim kısıtlamaları kaldırıldı

Avrupa ve Çin arasındaki buzlar çözülüyor: İletişim kısıtlamaları kaldırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 06.05.2025 16:59
ABONE OL
Avrupa ve Çin arasındaki buzlar çözülüyor: İletişim kısıtlamaları kaldırıldı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin ile Avrupa Parlamentosu arasındaki karşılıklı iletişim kısıtlamalarının tamamen kaldırıldığını duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, bugün düzenlediği basın toplantısında, son birkaç yıl içinde Çin ile Avrupa Parlamentosu'nun yasama organları arasında sorun yaşandığını belirtti.

Lin, mevcut uluslararası koşullar altında, iki tarafın da Çin-AB diyalog ve iş birliğini artırmanın önemini kabul ettiğini bildirdi. Bu çerçevede, Çin ile Avrupa Parlamentosu arasındaki iletişim kısıtlamalarının tamamen kaldırılması yönünde karşılıklı mutabakata varıldığını açıklayan sözcü, bu adımın iki taraf arasındaki ilişkileri yeniden canlandıracağına inandıklarını kaydetti.

Lin, alınan kararın yalnızca resmi temasların yeniden başlamasını değil, aynı zamanda karşılıklı anlayışın güçlendirilmesi, iletişimin derinleştirilmesi ve Çin-AB ilişkilerinin istikrarlı şekilde gelişmesine yeni ivme kazandırmasını beklediklerini söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Avrupa ve Çin arasındaki buzlar çözülüyor: İletişim kısıtlamaları kaldırıldı Avrupa ve Çin arasındaki buzlar çözülüyor: İletişim kısıtlamaları kaldırıldı Avrupa ve Çin arasındaki buzlar çözülüyor: İletişim kısıtlamaları kaldırıldı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör