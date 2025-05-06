Avrupa ve Çin arasındaki buzlar çözülüyor: İletişim kısıtlamaları kaldırıldı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, bugün düzenlediği basın toplantısında, son birkaç yıl içinde Çin ile Avrupa Parlamentosu'nun yasama organları arasında sorun yaşandığını belirtti.

Lin, mevcut uluslararası koşullar altında, iki tarafın da Çin-AB diyalog ve iş birliğini artırmanın önemini kabul ettiğini bildirdi. Bu çerçevede, Çin ile Avrupa Parlamentosu arasındaki iletişim kısıtlamalarının tamamen kaldırılması yönünde karşılıklı mutabakata varıldığını açıklayan sözcü, bu adımın iki taraf arasındaki ilişkileri yeniden canlandıracağına inandıklarını kaydetti.

Lin, alınan kararın yalnızca resmi temasların yeniden başlamasını değil, aynı zamanda karşılıklı anlayışın güçlendirilmesi, iletişimin derinleştirilmesi ve Çin-AB ilişkilerinin istikrarlı şekilde gelişmesine yeni ivme kazandırmasını beklediklerini söyledi.