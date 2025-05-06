Japonya’daki çocuk nüfusu 44 yıldır düşüyor

Japonya İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı'nın verilerine göre, 1 Nisan 2025 itibarıyla 14 yaş ve altındaki çocuk sayısı 13 milyon 660 bine geriledi. Bu sayının, geçen yıla göre 350 bin daha az olduğu kaydedildi. Ülkede çocuk nüfusundaki azalmanın 44 yıldır aralıksız sürdüğü belirtilerek, Japonya'da çocukların, toplam nüfusun sadece yüzde 11,1'ini oluşturduğu aktarıldı.

Uzmanlara göre, bir ülkenin nüfusunu koruyabilmesi için kadın başına doğurganlık oranının 2,1 olması gerekiyor. Ancak Japonya'da bu oran uzun süredir 1,3 seviyelerinde. Bu durum, doğum sayısının ölüm sayısının çok altında kalmasına neden oluyor. Azalan doğum oranları ve yaşlanan nüfusun, iş gücü piyasası, sosyal güvenlik sistemi ve bakım hizmetleri üzerinde baskı oluşturduğu vurgulanarak, evlilik oranlarının sabit kaldığı, boşanmaların ise arttığı bilgisi paylaşıldı.