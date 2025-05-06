İşgalciler katliamı genişletiyor! İsrailli askeri uzmandan çarpıcı uyarı: Felakete gidiyoruz
Katil İsrail güvenlik kabinesi Gazze Şeridi'nde işgali genişletmeyi de amaçlayan saldırı planını onaylamıştı. Peş peşe tepkilerin geldiği karara İsrailli askeri uzmandan dikkat çeken bir uyarı geldi. 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıları genişletmesinin 'başarısızlık ve felaket getireceğini' vurgulayan uzman isim 'Şunu açıkça söylemek daha doğru; Gazze'de yeni bir felakete doğru gidiyoruz.' dedi.
İsrail güvenlik kabinesinin Gazze Şeridi'nde işgali genişletmeyi de amaçlayan saldırı planını onayladığı aktarılmıştı. Söz konusu planının ilk aşamasının Gazze'de daha fazla bölgenin işgali ve sözde "tampon bölgelerin" genişletilmesini içerdiği ifade edilmişti.
SOYKIRIM DAHA DA GENİŞLEYECEK!
İsrail askerlerinin kara saldırılarıyla ele geçirilen bölgelerden öncekilerin aksine geri çekilmeyeceği ve bu yerlerde işgali sürdüreceği kaydedilmişti. Ayrıca Gazze'de Filistinlilerin bir kez daha zorla yerinden edilmesinin amaçlandığı aktarılmıştı. Bu karara tepkiler gelmeye devam ederken dkkat çeken bir uyarı da İsrailli askeri uzmandan geldi.
İsrailli askeri uzman Amos Harel, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıları genişletmesinin "başarısızlık ve felaket getireceğini" belirtti.
Harel, "Haaretz" gazetesi için kaleme aldığı makalede, Tel Aviv yönetiminin onayladığı Gazze'de işgalin genişletilmesi planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"HEDEFE ULAŞAMADAN BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANACAK"
Askeri uzman Harel, İsrail'in Gazze'de saldırıları genişletme planının "Hamas'ı ortadan kaldırma hedefine ulaşamadan, büyük ihtimalle askeri başarısızlık ve felaketin yanı sıra askerler ve esirlerden kayıplarla sonuçlanacağını" ifade etti.
İSRAİLLİ UZMAN UYARDI: FELAKETE GİDİYORUZ
"Şunu açıkça söylemek daha doğru; Gazze'de yeni bir felakete doğru gidiyoruz." ifadelerini kullanan Harel, ABD Başkanı Donald Trump'ın Körfez ülkelerine yapacağı ziyaret sonrası müdahale kararı almadığı takdirde İsrail'in Gazze'ye işgalinin genişletme operasyonunu başlatacağını kaydetti.
Harel, İsrail'in işgal planı çerçevesinde Gazze'deki bölgelerin uzun süre kontrol altında tutulabileceğine dikkati çekerek, bu durumda İsrailli esirler ve askerlerin hayatını kaybedebileceğini, Gazze'de insani felaketin kötüleşebileceğini vurguladı.
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