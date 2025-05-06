İşgalciler katliamı genişletiyor! İsrailli askeri uzmandan çarpıcı uyarı: Felakete gidiyoruz

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SOYKIRIM DAHA DA GENİŞLEYECEK!

İsrail askerlerinin kara saldırılarıyla ele geçirilen bölgelerden öncekilerin aksine geri çekilmeyeceği ve bu yerlerde işgali sürdüreceği kaydedilmişti. Ayrıca Gazze'de Filistinlilerin bir kez daha zorla yerinden edilmesinin amaçlandığı aktarılmıştı. Bu karara tepkiler gelmeye devam ederken dkkat çeken bir uyarı da İsrailli askeri uzmandan geldi.

İsrailli askeri uzman Amos Harel, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıları genişletmesinin "başarısızlık ve felaket getireceğini" belirtti.

Harel, "Haaretz" gazetesi için kaleme aldığı makalede, Tel Aviv yönetiminin onayladığı Gazze'de işgalin genişletilmesi planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.