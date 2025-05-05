05 Mayıs 2025, Pazartesi
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Bakan Fidan BAE Devlet Başkanı Nahyan ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.05.2025 22:03
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Bakan Fidan BAE Devlet Başkanı Nahyan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Abu Dabi'de görüştü.

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamda, "Bakanımız Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından Abu Dabi'de kabul edildi." denildi.

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Bakan Fidan BAE Devlet Başkanı Nahyan ile görüştü Bakan Fidan BAE Devlet Başkanı Nahyan ile görüştü Bakan Fidan BAE Devlet Başkanı Nahyan ile görüştü
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