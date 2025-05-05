Bakan Fidan BAE Devlet Başkanı Nahyan ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamda, "Bakanımız Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından Abu Dabi'de kabul edildi." denildi.

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