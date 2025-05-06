Hamas’tan Trump’ın yardımlara el koydu iddialarına yalanlama

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'deki insani yardımların Hamas tarafından el konulduğu yönündeki açıklamaları, bölgede yeni bir diplomatik gerilimi tetikledi. Hamas, Trump'ın iddialarını kesin bir dille reddederek, bu söylemin İsrail hükumetinin sivillere yönelik aç bırakma politikasını meşrulaştırma çabasının bir parçası olduğunu savundu. Yapılan yazılı açıklamada, iddiaların Birleşmiş Milletler raporlarıyla da çeliştiği vurgulandı.

Açıklamada, "Bu suçlamalar BM raporları ve Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren insani yardım kuruluşlarının tanıklıklarıyla çelişiyor. Ayrıca, açlığı bir silah olarak kullanan, uluslararası hukuku ve insani normları açıkça ihlal eden işgal güçlerinin izlediği politikalarla da tutarlı." ifadesi kullanıldı.

"GIDA TEHDİT VE BASKI ARACI OLARAK KULLANILIYOR"

Trump'ın Netanyahu'dan Gazze'ye "biraz yiyecek gönderilmesini talep etmesinin" yeterli olmadığına dikkat çekilen açıklamada, "talep edilmesi gerekenin sınır kapılarının derhal açılması ve insani yardımların girişinin taahhüt eden, gıdanın tehdit ve baskı aracı olarak kullanılmasına son veren, uluslararası insan hakları hukukuna saygılı, sorumluluk sahibi bir duruş" olduğu kaydedildi.

GAZZE'DEKİ AÇLIK POLİTİKASINI ÖRT BAS ETME ÇABASI!

Açıklamada, "ABD yönetiminden, izlediği tutumdan vazgeçerek, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırım ve açlık politikasını ört bas etmekten vazgeçmesi, Gazze'deki saldırılara son verilmesi ve iki aydan uzun süredir kapalı olan sınır kapılarının açılması için baskı yapması" istendi.

TRUMP HAMAS'I SUÇLADI

ABD Başkanı Trump, dünkü açıklamasında, İsrail'in yardım girişlerini engellediği Gazze'de halkın gıdaya erişebilmesi konusunda yardım edeceklerini belirterek, "(Gazze halkının) Gıdaya erişmelerine yardım edeceğiz. Hamas, bunu imkansız hale getiriyor, çünkü getirilen her şeyi alıyorlar, ancak Gazze halkına yardım edeceğiz, Hamas tarafından çok kötü muamele görüyorlar." diye konuşmuştu.