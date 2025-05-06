Sudan Birleşik Aram Emirlikleri ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldı
Sudan, iç savaşın seyrine yönelik müdahaleleri gerekçe göstererek Birleşik Arap Emirlikleri'ni 'saldırgan ülke' ilan etti ve diplomatik ilişkileri kesme kararı aldığını açıkladı.
Sudan'da süregelen iç savaş, bölgesel dengeleri derinden sarsarken, diplomatik ilişkilerde de ciddi kırılmalara yol açıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) geçtiğimiz günlerde yaptığı barış çağrısının ardından, Sudan yönetimi beklenmedik bir adım attı. Hartum yönetimi, BAE'yi savaşın tarafı olarak ilan ederek "saldıran ülke" statüsüne koyduğunu ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin resmen kesildiğini duyurdu.