06 Mayıs 2025, Salı
Haberler Dünya Haberleri Sudan Birleşik Aram Emirlikleri ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldı

Sudan Birleşik Aram Emirlikleri ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 06.05.2025 18:37 Güncelleme: 06.05.2025 18:39
ABONE OL
Sudan Birleşik Aram Emirlikleri ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldı

Sudan, iç savaşın seyrine yönelik müdahaleleri gerekçe göstererek Birleşik Arap Emirlikleri'ni 'saldırgan ülke' ilan etti ve diplomatik ilişkileri kesme kararı aldığını açıkladı.

Sudan'da süregelen iç savaş, bölgesel dengeleri derinden sarsarken, diplomatik ilişkilerde de ciddi kırılmalara yol açıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) geçtiğimiz günlerde yaptığı barış çağrısının ardından, Sudan yönetimi beklenmedik bir adım attı. Hartum yönetimi, BAE'yi savaşın tarafı olarak ilan ederek "saldıran ülke" statüsüne koyduğunu ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin resmen kesildiğini duyurdu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sudan Birleşik Aram Emirlikleri ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldı Sudan Birleşik Aram Emirlikleri ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldı Sudan Birleşik Aram Emirlikleri ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör