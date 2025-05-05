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Trump talimatı verdi: Dünyanın en ünlü hapishanesi yeniden açılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 05.05.2025 04:02
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Trump talimatı verdi: Dünyanın en ünlü hapishanesi yeniden açılacak

ABD Başkanı Donald Trump, Kalifornia eyaletinin San Francisco kentinde bulunan ve dünyanın en ünlü hapishanesi olarak bilinen Alcatraz hapishanesinin yeniden açılması için talimat verdiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Kalifornia eyaletinin San Francisco kentinde bulunan ve müzeye çevrilen Alcatraz hapishanesinin "azılı suçlular" için yeniden açılması konusunda Federal Cezaevleri Bürosu'na talimat verdi.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından Alcatraz hapishanesine ilişkin açıklama yaptı.

Trump talimatı verdi: Dünyanın en ünlü hapishanesi yeniden açılacak

ABD'nin uzun zamandır "şiddet yanlısı azılı suçlularla" uğraştığını kaydeden Trump, "Geçmişte daha ciddi bir ulusken, en tehlikeli suçluları hapsetmekten çekinmezdik. Bu suçlulara daha fazla müsamaha göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda Trump, Federal Cezaevleri Bürosu'na, Alcatraz'ın onarılıp genişletilerek, "en azılı suçlular" için yeniden kullanıma açılması talimatını verdiğini belirtti.

ALCATRAZ ADASININ ÖZELLİĞİ NEDİR?

San Francisco'nun en önemli simgelerinden Alcatraz Adası, dünyanın en ünlü hapishanesi olarak bilinen ve filmlere konu olan Alcatraz hapishanesine de ev sahipliği yapıyor.

Ada, halka açık turistik alan olarak kullanılmaya başlandığı 1973 yılından bu yana her yıl 1,5 milyon turist ağırlıyor.

Kaçışın çok zor olduğu hapishane, koşulları nedeniyle adeta bir esir kampına benzetiliyordu.

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Trump talimatı verdi: Dünyanın en ünlü hapishanesi yeniden açılacak Trump talimatı verdi: Dünyanın en ünlü hapishanesi yeniden açılacak Trump talimatı verdi: Dünyanın en ünlü hapishanesi yeniden açılacak


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