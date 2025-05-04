Trump Riyad’da körfez ülkeleri liderleriyle görüşecek
ABD Başkanı Donald Trump’ın bu ayın ilerleyen günlerinde yapacağı Riyad ziyareti sırasında Körfez İşbirliği Konseyi’ne (KİK) üye altı ülkenin devlet başkanlarıyla bir araya geleceği bildirildi.
Suudi hükümetine yakın bir kaynak, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Trump, Riyad'da Körfez İşbirliği Konseyi liderleriyle bir araya gelecek. Görüşmenin amacı siyasi ve ekonomik iş birliğini güçlendirmek." dedi.
Kaynak, medyaya konuşma yetkisi olmadığı için isminin gizli tutulmasını istedi.