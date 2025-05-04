Trump Riyad’da körfez ülkeleri liderleriyle görüşecek

Suudi hükümetine yakın bir kaynak, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Trump, Riyad'da Körfez İşbirliği Konseyi liderleriyle bir araya gelecek. Görüşmenin amacı siyasi ve ekonomik iş birliğini güçlendirmek." dedi.

Kaynak, medyaya konuşma yetkisi olmadığı için isminin gizli tutulmasını istedi.