Suriye’deki anlaşmanın ardından Dürziler silahlarını teslim etmeye başladı

Suriye'de Şam hükümeti ve Dürziler arasında 1 Mayıs'ta yapılan anlaşma ile silahlar teslim ediliyor. Dürzi temsilcileri Suriye İçişleri Bakanlığı'na giderek ağır silahlarını 2Silahların teslim edilmesi' maddesi hususunda bırakıyor.

Aynı uygulamanın Sahnaya ve Eşrefiyet Sahnaya mahallelerinde de sürdüğü bildirildi.

Doğu Guta Bölge Müdür Yardımcısı Muhammed Seyyid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının ağır silahları kademeli şekilde teslim aldığını belirterek, "Cermana halkı, kanaat önderleri ve din adamları bu sürece aktif destek veriyor." dedi.

HAFİF SİLAHLAR DA TESLİM EDİLECEK

Seyyid, önümüzdeki günlerde hafif silahların da teslim edileceğini ve çok sayıda kişinin güvenlik kurumlarına katılmak üzere kayıt altına alındığını bildirdi.

Ayrıca Seyyid, gelecekte yalnızca İçişleri ve Savunma bakanlıklarının silah bulundurma yetkisine sahip olacağını vurgulayarak, yürütülen uygulamanın ülke genelinde örnek teşkil etmesi temennisinde bulunduklarını ifade etti.