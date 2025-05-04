Şam'da kritik buluşma: Suriye Cumhurbaşkanı Şara Azerbaycanlı üst düzey heyeti kabul etti
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, başkent Şam'a gelen Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Samir Şerifov ve beraberindeki heyetle görüştü.
Cumhurbaşkanı Şara, Şam'da resmi temaslarda bulunan Başbakan Yardımcısı Şerifov ve beraberindekileri Halk Sarayı'nda kabul etti.
Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve ticari konuların ele alındığı öğrenildi.
Şerifov başkanlığındaki heyette Azerbaycan hükümetinden bazı bakan yardımcıları yer aldı.