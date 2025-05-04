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Hamas'tan Husilerin İsrail'deki havalimanını hedef almasına övgü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.05.2025 14:12
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Hamas’tan Husilerin İsrail’deki havalimanını hedef almasına övgü

Filistinli İslami direniş hareketi Hamas’ın silahlı kanadı, İran destekli Yemenli Husiler tarafından üstlenilen ve İsrail'in ana uluslararası havalimanını hedef alan füze saldırısını övgüyle karşıladı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde yaptığı açıklamada, "Yemen... gayrimeşru Siyonist varlığın kalbine yönelik saldırılarını artırıyor; dünyanın en gelişmiş savunma sistemlerini aşarak hedeflerini tam isabetle vuruyor." ifadelerini kullandı.

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Hamas’tan Husilerin İsrail’deki havalimanını hedef almasına övgü Hamas’tan Husilerin İsrail’deki havalimanını hedef almasına övgü Hamas’tan Husilerin İsrail’deki havalimanını hedef almasına övgü
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