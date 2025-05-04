Beyaz Saray’dan dikkat çeken görsel! Trump’lı Star Wars günü paylaşımı

Beyaz Saray'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Paylaşımda ABD Başkanı Trump'ın yapay zeka ile düzenlenen görseli ile Star Wars gününe atıf yapıldı.

Görsel ile paylaşılan mesajda ise "Herkese Mutlu 4 Mayıslar, Sith Lordlarını, Katilleri, Uyuşturucu Baronlarını, Tehlikeli Mahkumları ve MS-13 çetesinin tanınmış üyelerini galaksimize geri getirmek için bu kadar çabalayan Radikal Sol Çılgınlar dahil! Siz isyan değil, İmparatorsunuz. Güç sizinle olsun." ifadeleri yer aldı.