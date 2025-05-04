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Yemen'in yeni başbakanı belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 04.05.2025 11:08
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Yemen’in yeni başbakanı belli oldu

Yemen'de istifa eden Başbakan Ahmed Avad Bin Mübarek'in yerine Salim Salih Bin Brik'in atandığı bildirildi.

Yemen'de istifa eden Başbakan Ahmed Avad Bin Mübarek'in yerine Salim Salih Bin Brik atandı.

Bin Mübarek, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla başbakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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Yemen’in yeni başbakanı belli oldu Yemen’in yeni başbakanı belli oldu Yemen’in yeni başbakanı belli oldu
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