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Kolombiya lideri Petro, ABD'den Küba'ya uyguladığı ablukayı kaldırmasını istedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 03.05.2025 07:30
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Kolombiya lideri Petro, ABD’den Küba’ya uyguladığı ablukayı kaldırmasını istedi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'ye çağrıda bulunarak Küba'ya yönelik uygulanan ablukanın kaldırılması talebinde bulundu.

Petro, X sosyal medya platformu üzerinden, Küba'da düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne katılan binlerce kişinin yer aldığı fotoğrafları paylaştı.

Cumhurbaşkanı Petro, "ABD, Küba halkının verdiği bu mesaj üzerinde düşünmelidir. Abluka, yalnızca halkın hükümetine daha fazla destek vermesine yol açmaktadır. Bir halkın geleceği hakkında özgürce tartışabilmesi ancak abluka ve zorbalık olmadan mümkündür. Havana'da 1 Mayıs." ifadelerini kullandı.

Küba'nın başkenti Havana'da düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına binlerce kişi katılmış, gösterilerde ABD'nin ülkeye uyguladığı her türlü ambargo protesto edilmişti.

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